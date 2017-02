MT va mentine gratuitatea integralã pe CFR pentru studenti

luni, februarie 20, 2017, 3:00

Vineri, ministrul Transporturilor, Rãzvan Cuc, a discutat cu presedintele PSD, Liviu Dragnea, pe marginea amendamentului depus in Parlament cu privire la proiectul de Lege pentru aprobarea a OUG nr 2/2017, referitor la gratuitatea cãlãtoriilor studentilor pe calea feratã. În urma discutiei, s-a convenit cu privire la faptul cã toate mãsurile cuprinse in Programul de Guvernare vor fi respectate si implementate, iar in cazul gratuitãtii cãlãtoriilor studentilor pe calea feratã, aceasta nu va fi modificatã si va rãmane in forma prevãzutã in OUG nr 2/2017. Comisia de buget din Senat aprobase, miercuri, un amendament semnat de senatorii Eugen Teodorovici (PSD) si Florin Citu (PNL), potrivit cãruia studentii si elevii de liceu vor avea gratuit transportul feroviar numai intre localitatea de domiciliu si cea in care se aflã institutia de invãtãmant. Potrivit altui amendament, initiat de Eugen Teodorovici si de Stefan Mihu, prevederile primului amendament se aplicã si elevilor din clasele IX-XII. În textul initial al Ordonantei de Urgentã a Guvernului nr. 2/2017, era specificat doar faptul cã studentii facultãtilor acreditate beneficiazã de gratuitate la transport intern feroviar la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a.