MOSII DE IARNÃ SAU SÂMBÃTA MORTILOR

vineri, februarie 17, 2017, 3:00

Sâmbãta Mosilor de Iarnã, prima din cele sapte sâmbete ale mortilor din an, cade înaintea lãsatului sec de carne pentru Postul Mare, în care în toate bisericile ortodoxe sunt pomeniti toti cei care au trecut pragul lumii de dincolo. De astãzi se încep pregãtirile pentru intrarea în Postul dinaintea Învierea Domnului.

Mai gãsim, alãturi de Mosii de Iarnã, Mosii de Varã, in sambãta dinaintea Pogorarii Duhului Sfant, si Mosii de Toamnã, in prima sambãtã a lunii noiembrie. Rudele decedatilor merg la cimitir, unde impodobesc mormintele cu flori, aprind lumanãri si tãmaie, impart colivã si pachete cu alimentele preferate de defunct, alimente ce au fost in prealabil sfintite la slujba de pomenire de la bisericã. De Mosii de Iarnã, de regulã, se dau de pomanã sarmale, plãcintã, vin, colivã, colaci si fructe impreunã cu douã lumanãri, care au rolul de a lumina calea si de a incãlzi sufletele rãposatilor. În trecut, fiecare sãteancã cu fricã de Dumnezeu, ducea si lãsa la bisericã un colac, o lumanare si o sticlã de vin si lãsa un vas plin cu fãinã albã de bunã calitate, „cat pentru o prescurã’, si sapte sau cinci ouã, iar la ultima pomenire, colac, vin si lumanare. De „Mosi’ pot fi pomeniti doar cei care au trãit in armonie cu randuielile bisericesti. Nu pot fi pomeniti sinucigasii, pentru cã, prin fapta lor, au refuzat darul vietii primit de la Dumnezeu. Bãtranii satului isi amintesc ca Mosilor de iarnã erau numiti Mosii de piftii sau sambãta piftiilor. Este singura zi in care se mãnancã rãciturã sau piftie. Cele rãmase pe a doua zi erau aruncate sau oferite ca hranã porcilor pentru a nu se imbolnãvi de friguri, pe timpul verii, toti cei din casã. În fiecare anotimp avem cate o sãrbãtoare in care cinstim pe cei adormiti, pe langã „Mosii de iarnã’ (sambãta dinaintea Duminicii lãsatului sec de carne), „Mosii de primãvarã’ (de Mãcinici), „Mosii de varã’ (sambãta dinaintea Rusaliilor), „Mosii de toamnã’ (in prima sambãtã din luna noiembrie). Pentru cei ce nu stiu incã, coliva, se preparã din grau fiert in amestec cu zahãr, cu miere si cu arome. Ea simbolizeazã trupul celui trecut in nefiintã, iar legãnarea vasului cu colivã in sus si in jos pe brate pe timpul cantãrii „Vesnicã pomenire’ reprezintã legãtura sufleteascã a celor vii cu cel adormit. Bobul de grau din colivã este simbolul invierii mortilor, Asa cum graul este semãnat si rodeste, la fel si trupul omului ingropat va invia „intru nestricãciune’, cum propovãduiesc Mantuitorul si Sfantul Apostol Pavel. Dulciurile si aromele adãugate in prepararea colivei simbolizeazã virtutile celui adormit si ale sfintilor invocati in rugãciune. Prescura sau colacul, aduse la slujba de parastas, fãcute tot din grau ca si coliva, pãstreazã, aceeasi simbolisticã ritualicã. În unele zone ale tãrii, colacul si prescura se numesc chiar „parastas’. Cu vinul dus la bisericã si aflat pe masã, alãturi de colivã si de colac, se stropeste in formã de cruce coliva si mormantul. Acest obicei este preluat din vechile ritualuri romane de inmormantare, legate de cultul mortilor, numite „libatiuni’, adicã stropire sau vãrsare ritualicã. Însã, in practica noastrã crestinã, vinul este simbolul uleiului aromat cu care a fost uns trupul lui Hristos dupã moarte de cãtre femeile mironosite. Vinul si painea sunt elementele specifice Tainei Sfintei Împãrtãsanii iar lumanãrile care se infig in prescuri si in colivã simbolizeazã jertfa pentru cel adormit. Sã ne rugãm la bunul Dumnezeu sã nu dãm uitãrii aceste obiceiuri frumoase!

* Dan Horgan

