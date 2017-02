Modificãri importante privind pensiile

joi, februarie 23, 2017, 3:00

În data de 20 februarie 2017, au intrat in vigoare prevederile Legii nr. 7/2017 a bugetului asigurãrilor sociale de stat pe anul curent. Vasilica Robu, directorul Casei Judetene de Pensii Vaslui, a precizat cã actul normativ aduce mai multe modificãri in sistemul public de pensii. Astfel, castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurãrilor sociale de stat pe anul 2017 este de 3.131 lei, cu o crestere de 16,78% fatã de castigul din anul 2016 (2.681 lei). Potrivit legislatiei in vigoare privind stabilirea plafonului maxim al bazei de calcul al contributiei de asigurãri sociale, se are in vedere valoarea a de 5 ori castigul salarial mediu brut, respectiv de 15.655 lei. Panã la aceastã datã, platonul era stabilit la valoarea de 13.405 lei. ‘Începand cu 20 februarie 2017, nivelul minim al venitului lunar asigurat inscris in contractul de asigurare socialã este de 1.096 lei, iar nivelul maxim, de 15.655 lei. Panã la aceastã datã, venitul lunar asigurat inscris in contractul de asigurare socialã a fost de 938 lei, iar nivelul maxim, de 13.405 lei’, a spus Vasilica Robu. De asemenea, indicele de corectie prevãzut de art. 170 din Legea nr. 263/2010 a fost modificat prin art. 18 din Legea nr. 7/2017 a bugetului asigurãrilor sociale de stat pe anul 2017. Indicele de corectie se aplicã asupra punctajului mediu cuvenit in platã la data inscrierii initiale la pensie. Astfel, in perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2017, indicele de corectie va fi de 1,14, pentru ca, incepand din data de 1 iulie 2017, sã fie de 1.05. Pentru anul 2016, indicele de corectie a fost de 1,09.