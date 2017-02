Moarte suspectã a unei tinere din Deleni

marți, februarie 28, 2017, 3:00

O tânãrã de 18 ani a fost gãsitã fãrã suflare în casã, duminica trecutã, de un vecin. Acesta fusese alertat de prietenul fetei, un sofer de TIR plecat în cursã. Din câte se pare, fata ar fi murit dupã ce ar fi ingerat mai multe pastile folosite la tratarea epilepsiei, boalã de care suferea.

Elena Chescu, de nici 18 ani, se mutase de cateva luni impreunã cu iubitul ei, cu 12 ani mai in varstã, in casa acestuia, din satul Bulboaca, comuna Deleni. Fire mai retrasã, ea nu prea iesea din casã, nici mãcar cand iubitul, sofer de TIR, era plecat in cursã. Din acest motiv, vecinii nu si-au dat seama cã tanãra nu mai fusese vãzutã de cateva zile. Ultima datã, ea vorbise la telefon sambãtã seara cu iubitul, cãruia i s-a plans cã are dureri mari de cap, pentru ca, a doua zi, sã nu mai rãspundã la telefon. Panicat, bãrbatul a rugat un vecin sã se intereseze de starea iubitei sale. Duminicã, in jurul orelor 14.00, acesta s-a dus la locuinta celor doi. Vãzand cã nimeni nu rãspunde iar usa era incuiatã prin interior, vecinul a intrat in locuintã spãrgand un geam si a gãsit-o pe fatã fãrã suflare, prãbusitã pe pat si prezentand urme de vomã. A anuntat imediat evenimentul la numãrul de urgentã 112, ambulantierii constatand decesul. ‘La fata locului s-au deplasat politistii Sectiei 1 Rural Vaslui, la sesizarea medicului de ambulantã. Nu sunt suspiciuni de moarte violentã, trupul victimei neavand urme de violentã iar usa locuintei fiind incuiatã pe interior. Cadavrul a fost transportat la serviciul de Medicinã Legalã in vederea efectuãrii necropsiei, iar politistii au deschis o anchetã pentru aflarea exactã a imprejurãrilor in care s-a produs evenimentul’, au declarat reprezentantii IPJ Vaslui. Este posibil sã fie vorba de un accident: victima, aflatã in evidentele medicilor ca suferind de epilepsie, sã fi ingerat prea multe medicamente, pentru a calma durerile de cap de care s-a plans iubitului. La fata locului nu a fost gãsit nici un bilet de adio, ceea ce intãreste ipoteza mortii accidentale a tinerei.