Ministrul interimar al Justitiei, Ana Birchall, discutii cu sefii parchetelor si reprezentantii magistratilor

joi, februarie 16, 2017, 3:00

Ministrul interimar al Justitiei, Ana Birchall, a declarat, ieri, cã a avut discutii cu sefii parchetelor, ai Uniunii Judecãtorilor si reprezentantii magistratilor. Ministrul nu a comentat faptul cã un procuror a fost dat afarã din Comisia Juridicã a Senatului.

‘Era absolut normal sã am un dialog cu toti cei care au si in aceastã perioadã si in general, un cuvant greu de spus in bunul mers al justitiei. Si am vorbit cu toti, inclusiv cu Uniunea Judecãtorilor din Romania, cu reprezen – tantii magistratilor’, a declarat ministrul interimar al Justitiei. Birchall a declarat cã deciziile Curtii Constitutionale sunt obligatorii, nu facultative, in contextul dezbaterilor publice pe marginea modificãrii Codurilor Penale. ‘Dacã mã intrebati pe mine in calitate de om al dreptului, de jurist, dacã mã intrebati pe mine in calitate de cetãtean al acestei tãri, nu cred cã este normal si nu este corect, nu asa am invãtat eu la Drept, ca cineva sã decidã ce decizie a Curtii Constitutionale este obligatorie si ce decizie a Curtii Constitutionale nu este obligatorie si din acest punct de vedere este absolut necesar sã existe o dezbatere in cadrul societãtii romanesti despre aceste lucruri. Deciziile Curtii Constitutionale sunt obligatorii, nu sunt facultative’, a conchis ministrul interimar al Justitiei. Ana Birchall a discutat marti cu procurorul sef al DIICOT si despre propunerile legislative dezbãtute miercuri in Camera Deputatilor si care vizeazã activitatea institutiei. ‘E normal sã ii intreb dacã au probleme curente pe agendã. De exemplu, astãzi, in Camera Deputatilor, a fost o primã lecturã despre legile DIICOT-ului. Era normal sã vorbesc cu procurorul sef al DIICOT despre aceste legi care sunt de activitate curentã a ministerului. Un dialog institutional este un dialog institutional’, a mai spus Birchall. Ministrul interimar al Justitiei, Ana Birchall, a fost chestionatã si in legãturã cu faptul cã un procuror al Ministerului Public a fost dat afarã din sedinta Comisiei Juridice din Senat de presedintele comisiei, social-democra tul Serban Nicolae. ‘Eu nu o sã pot sã comentez activitatea din comisiile juridice. Eu chiar cred in separarea puterilor in stat. Ce se intamplã in Parlament este exclusiv apanajul Parlamentului, iar ce se intamplã in Guvern este exclusiv apanajul Guvernului. Guvernul rãspunde in fata parlamentului, cã asa este intr-o democratie.’