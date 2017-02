Microbuz scolar plin cu elevi, implicat într-un accident rutier

vineri, februarie 24, 2017, 3:00

Nouã copii au fost transportati la spital pentru investigatii medicale. Nici soferul microbuzului scolar, nici soferul de 21 de ani vinovat de producerea accidentului nu consumaserã alcool.

Ieri dimineatã, la ora 07.37, politistii vasluieni au fost sesizati prin apel la 112 cu privire la faptul cã, pe raza comunei Stefan cel Mare, a avut loc un accident de circulatie in care a fost implicat un microbuz scolar. La locul producerii acestuia s-au deplasat politisti din cadrul Serviciului Rutier, care, in urma primelor cercetãri au stabilit cã un tanãr in varstã de 21 de ani, din orasul Negresti, conducea un autoturism pe drumul national 15 D, din directia Negresti cãtre Vaslui. La un moment dat, pe raza localitãtii Stefan cel Mare, acesta s-a angajat intr-o depãsire neregulamentarã. A intrat in coliziune cu un microbuz scolar, care circula pe aceeasi directie de deplasare si al cãrui conducãtor auto efectua viraj regulamentar la stanga, pentru a pãtrunde pe un drum lateral. În microbuz se aflau mai multi copii, iar 9 dintre acestia au fost transportati cu ambulanta la Spitalul Judetean de Urgentã Vaslui, pentru a fi evaluati si pentru a li se acorda ingrijiri medicale. Conducãtorii auto implicati au fost testati cu aparatul alcooltest, rezultand faptul cã nu au consumat bãuturi alcoolice. În cauzã se efectueazã cercetãri sub aspectul sãvarsirii infractiunii de vãtãmare corporalã din culpã, politistii rutieri urmand a stabili cu exactitate imprejurãrile in care a avut loc accidentul.