Mãsuri pentru pãstrarea în tarã a tinerilor dotati

Ministrul Cercetãrii si Inovãrii, Serban-Constantin Valeca, a anuntat ieri lansarea unei mãsuri destinate reducerii exodului tinerilor dotati din România. Este vorba de un grant de 3.500 de euro pe an acordat celor mai buni olimpici, grant conditionat de continuarea studilor la facultãti românesti si, ulterior, activarea, timp de 10 ani, într-o unitate de cercetare-dezvoltare-inovare din tarã.

În vederea cresterii competitivitãtii in invãtãmantul superior si stabilirii tinerilor dotati in tarã si, totodatã, pentru intinerirea fortei de muncã in cercetarea romaneascã, conducerea Ministerului Cercetãrii si Inovãrii a prezentat, in cadrul sedintei de Guvern de joi, 23 februarie, o notã privind acordarea unui grant de cercetare pentru olimpicii romani care au obtinut locurile I, II, III la olimpiadele internationale si nationale. Este vorba de un grant de 3.500 de euro pe an si pentru echipe de cinci olimpici care vor face modele experimentale, alti 5.000 de euro, acordat, asa cum a declarat ministrul Cercetãrii si Inovãrii, Serban-Constantin Valeca, ‘pentru stabilitatea acestor creiere in Romania’. Granturile vor fi acordate cu conditia ca beneficiarii sã urmeze o universitate in tarã si sã lucreze o perioadã de panã la zece ani intr-o unitate de cercetare-dezvoltareinovare, universitate, institut de cercetare etc. Suma maximalã estimatã pentru anul scolar 2017-2018 este de 1.400.000 de euro, prevãzutã in cazul in care toti olimpicii vor accesa acest program. ‘Nu este un efort bugetar foarte mare pentru ministerul nostru si o sã supun aprobãrii Guvernului acest lucru, urmand sã vin cu actul normativ’, a anuntat ministrul Valeca. Aceastã mãsurã este luatã in conditiile in care exodul absolventilor institutiilor de invãtãmant superior din Romania a luat amploare, in ultimii ani, numai numãrul medicilor care au ales sã profeseze in alte tãri depãsind 14.000. Dealtfel, astfel de mãsuri in vederea reducerii ‘exportului’ de inteligentã romaneascã si de stimulare a romanilor sã se reintoarcã in tarã sunt prevãzute in programul de guvernare a PSD, aflat la guvernare.