Masã caldã pentru elevii de la douã scoli vasluiene

joi, februarie 2, 2017, 3:00

Elevii din douã scoli gimnaziale vasluiene din comunitãtile cele mai sãrace, Bogdãnita si Bãcesti, vor fi stimulati sã vinã la cursuri prin acordarea unei mese calde sau a unui pachet de alimente zilnic. Din pãcate, implementarea acestui proiect pilot a întârziat deoarece fostul guvern tehnocrat a omis sã promoveze si normele de aplicare a OUG, si sã asigure finantarea. Abia vineri, 27 ianuarie, situatia a fost corectatã de noul guvern, iar programul va începe sã se deruleze din semestrul II al acestui an scolar, dacã primãriile vor finaliza procedurile de achizitie a produselor alimentare.

Pe 26 octombrie 2016, Guvernul Ciolos aproba Ordonanta de Urgentã nr. 72/2016, prin care elevilor din 50 de unitãti de invãtãmant din cele mai sãrace comunitãti din tarã urmau sã beneficieze de o masã caldã sau un sandvis. Printre unitãtile scolare vizate se numãrã si douã scoli din judetul Vaslui, din Bogdãnita si Bãcesti, cu o ratã foarte ridicatã a abandonului scolar. Cu tot scopul nobil, reducerea absenteismului si abandonului scolar, tehnocratii au uitat sã adopte si normele de aplicare, astfel cã, desi programul pilot urma sã se deruleze in anul scolar 2016 – 2017, ordonanta nu a fost pusã in aplicare. Abia vinerea trecutã, noul guvern PSD a dat startul acestui program pilot, care va demara cel mai devreme incepand cu semestrul II a acestui an scolar, dacã primãriile vor reusi definitivarea achizitiilor publice necesare. Trebuie spus cã Vasluiul este unul dintre putinele judete, alãturi de Cluj, Constanta si Iasi, care are douã unitãti scolare selectate in cadrul acestui proiect pilot, restul avand cate o singurã scoalã, cu exceptia Bucurestiului, care are trei, si a… Sibiului, cu douã colegii si un liceu participante in program! ‘Asteptam de mult aceste norme de aplicare a ordonantei, cu atat mai mult cu cat cele douã scoli gimnaziale vasluiene selectate sunt dintre cele care inregistreazã cea mai mare ratã a abandonului scolar. Este vorba de unitãti scolare din zone foarte sãrace, Scoala Gimnazialã nr. 1 Bogdãnita, unde invatã circa 200 de elevi, si, in special, Scoala Gimnazialã nr. 1 Bãcesti, unde sunt inscrisi peste 600 de elevi, marea majoritate de etnie romã, provenind din familii foarte sãrace, si unde, poate din aceast cauzã, poate din cauza nivelului de educatie scãzut al pãrintilor, absenteismul si abandonul scolii reprezintã cu adevãrat o problemã. Sperãm ca acest program pilot sã fie extins si in anii scolar urmãtori, cu extindere si la alte unitãti de invã – tãmant, ca o continuare a eforturilor fãcute de ISJ Vaslui, in colaborare cu autoritãtile locale sau judetene, de reducere a abandonului scolar’, a declarat Gabriela Plãcintã, inspecto – rul general al ISJ Vaslui. Initial, costurile de implementare a acestui proiect in cele douã scoli vasluiene au fost calculate, panã la sfarsitul acestui an scolar, la 1,074 milioane lei, bani ce vor fi alocati de primãriile respective din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru bugetele locale prevãzute expres in acest sens. Trebuie spus cã, in functie de posibilitãti, scolile in cauzã pot opta pentru acordarea unei mese calde sau a unui pachet alimentar, in limita a 7 lei/zi, pret care include si cheltuielile de transport, distributie si depozitare. Aceste facilitãti vor fi acordate doar elevilor prezenti efectiv la scoalã in ziua respectivã, iar suportul alimentar nu se va acorda pe perioada vacantelor sau a altor zile declarate prin lege ca zile nelucrãtoare. Pachetul alimentar va contine produse de panificatie, produse din carne si/sau branzeturi ori derivate din lapte, legume, la care se adaugã un fruct, si, la cererea scrisã a pãrintilor, din considerente de naturã medicalã, culturalã sau religioasã, pachetele alimentare si masa caldã pot fi inlocuite cu produse alimentare adecvate situatiei elevilor si prescolarilor. Hotãrarea adoptatã vineri, 27 ianuarie, stabileste si o serie de principii care trebuie respectate in vederea asigurãrii unei alimentatii sãnãtoase pentru copii. Între altele, produsele nu vor contine aditivi alimentari, conservanti sau orice alt tip de potentiatori de arome si gust. În perioada urmãtoare, primãriile vor derula procedurile de achizitie a produselor alimentare, avand posibilitatea sã stabileascã, prin hotãrare de consiliu local, o valoare zilnicã a alimentelor mai mare, cu acoperirea diferentei din bugetul propriu. Trebuie spus cã, pe durata derulãrii acestui program, in cele douã scoli vor fi suspendate celelalte programe nationale, ‘Cornul si Laptele’ si cel de incurajare a consumului de mere in scoli. ‘La inchiderea programului-pilot, la finalul anului scolar 2016-2017, in urma analizei realizate de Ministerul Educatiei Nationale si Cercetãrii Stiintifice, pe baza rezultatelor obtinute si interpretate lunar, pe parcursul derulãrii proiectului, la nivelul fiecãrui inspectorat scolar judetean, se va decide asupra oportunitãtii extinderii acestui program la nivel national, respectiv asupra modalitãtii de implementare’, se aratã in actul normativ.