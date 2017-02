Martie, lunã plinã pentru fermieri

luni, februarie 20, 2017, 3:00

Ministerul Agriculturii si Dezvoltãrii Rurale anuntã cã în luna martie, fermierii care, în 2016, au depus la APIA cereri de subventie, îsi vor primi banii. Întârzierea cu care se vor face aceste plãti se datoreazã nefinalizãrii controalelor în 7 judete din Ardeal sau Oltenia. Asta în timp ce în judetul Vaslui, aflat pe unul din primele locuri la nivel national în ceea ce priveste suprafata ce trebuia verificatã, actiunea sa desfãsurat fãrã ajutorul promis de guvernantii tehnocrati. Tot începând cu 1 martie, va demara campania de depunere a cererilor de subventie în agriculturã, urmând ca fermierii sã primeascã zilele viitoare invitatiile de programare pentru a se ptrezenta la APIA. Conform programului MADR, plãtile subventiilor pentru campania 2017 se vor face mai repede ca anul trecut, plata avansului va debuta pe 15 octombrie, în timp ce plãtile regulare se vor face în perioada 1 decembrie 2017 – 31 martie 2018.

Fostul ministru tehnocrat al agriculturii, Achim Irimescu, anunta, anul trecut, data de 2 decembrie 2016 ca datã limitã pentru finalizarea controalelor clasice ori prin teledetectie in cazul cererilor de subventie depuse anul trecut, urmand ca, imediat dupã aceea, sã se treacã la plata regularã a subventilor. Termenul respectiv nu a fost nici pe departe respectat, dat fiind cã, la sfarsitul lunii ianuarie, nu mai putin de 8.174 de ferme din judetele Alba, Sãlaj, Hunedoara, Olt, Caras-Severin, Cluj, Bistrita-Nãsãud, Dolj erau in intarziere in privinta controlului pe teren. Pentru aducerea la zi si crearea posibilitãtii de finalizare a controlului clasic, etapã obligatorie pentru acordarea subventilor de cãtre APIA, au fost detasati de la alte centre judetene 262 specialisti cu atributii de control pe teren. Culmea, judetul Vaslui, aflat pe unul dintre locurile fruntase la nivel national in ceea ce priveste suprafata de teren agricol ce trebuie controlatã, a finalizat aceastã actiune, in ciuda faptului cã, desi s-a promis alocarea de echipe de control din alte judete, acest lucru nu s-a intamplat. Spre comparatie, inspectorii APIA vasluieni au controlat ßclasic’ un numãr de 322 cereri, cu 13.800 parcele, insumand 89.901 ha, alte 303 cereri, respectiv 6.602 parcele cu o suprafatã totalã de 13.300 ha fiind verificate prin teledetectie. La nivel national, se sperã cã finalizarea controalelor aferente campaniei 2016 se va face in aceste zile, urmand ca in luna martie sã se facã plata regularã a subventiilor. Panã atunci, au fost elaborate si postate spre dezbatere publicã trei proiecte de Hotãrare de Guvern (HG) care se aflã in verificare la ministerele avizatoare. Este vorba de acte normative ce privesc acordarea unui sprijin financiar exceptional cu caracter temporar producãtorilor agricoli din sectorul fructe si legume, HG pentru aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor nationale tranzitorii si schemelor de sprijin cuplat in sectorul zootehnic, precum si pentru stabilirea cuantumului acestora, pentru anul 2016 (ANTZ si SCZ) si HG privind stabilirea pentru anul de platã 2016 a cuantumului ajutoarelor nationale tranzitorii in sectorul vegetal pentru culturile amplasate pe teren arabil. (ANT1). ßControlul poate fi incheiat panã la data de 15 februarie, urmand a se proceda la etapele tehnice care urmeazã, respectiv introducerea rapoartelor de control in sistemul informatic. Au avut loc douã intalniri de lucru cu dezvoltatorul de soft privind imbunãtãtirea aplicatiei, astfel reusindu-se reducerea termenelor de livrare a functionalitãtilor in cadrul aplicatiei pentru demararea plãtilor finale aferente anului 2016, in sectorul vegetal si zootehnic. Aceste etape premergãtoare au facilitat reducerea termenului de acordare a subven – tiilor, astfel incat in luna martie sã inceapã plãtile’, se aratã intr-un comunicat postat pe site-ul APIA. Anul trecut, prin ßgrija’ tehno – cratilor, plata subventiilor in agriculturã a fost fãcutã incepand abia cu sfarsitul lunii iunie, intarziere care a cauzat probleme agricultorilor in ceea ce priveste buna desfasurare a campaniilor agricole.

Pe 1 martie începe sesiunea de depunere a cererilor pentru anul 2017

În paralel cu definitivarea plãtii subventiilor pentru anul trecut, se lucreazã deja la pregãtirea campaniei de depunere a cererilor de subventie in agriculturã pentru anul 2017. Prin Ordinul MADR nr. 18 din 3 februarie 2017, a fost stabilitã modalitatea de coordonare a implementãrii schemelor de plãti directe si a ajutoarelor nationale tranzitorii care se aplicã in agriculturã la nivelul MADR si al APIA. Astfel, sesiunea 2017 de depunere si primire a cererilor unice de subventie in agriculturã va demara pe data de 1 martie si urmeazã a se incheia pe data de 15 mai. Prin acelasi act normativ s-a stabilit si perioada in care se vor efectua in acest an controalele pentru cererile depuse. Controlul administrativ, inclusiv controlul preliminar al cererilor unice de platã, esantionarea acestora si transmiterea esantioanelor se va efectua in perioada 1 iunie – 1 iulie, urmand ca, intre 1 iulie – 1 octombrie sã se efectueze controlul la fata locului, pentru cererile unice de platã esantionate la controlul in teren. Ulterior, incepand cu data de 15 octombrie se va face plata avansului, urmand ca plata regularã a subventiilor aferente anului de cerere 2017 sã se facã in perioada 1 decembrie 2017 – 31 martie 2018. Zilele viitoare, toti fermierii din baza de date a APIA vor primi invitatii pentru a depune cererile de platã cu respectarea perioadei de depunere a acestora, respectiv 1 martie -15 mai 2017.