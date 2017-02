Mai mult de 8.000 de cãrti de muncã, încã neridicate!

luni, februarie 13, 2017, 3:00

În prezent, Inspectoratul Teritorial de Muncã (ITM) Vaslui mai are in administrare 8.193 cãrti de muncã. La Vaslui sunt inregistrate 4.415 carnete de muncã, la Barlad, 2.144, iar la Husi, alte 1.634. Cele mai vechi carnete sunt depozitate la Inspectia Muncii incã din anul 1997. Initial, termenul de predare a fost data de 30 iunie 2011, dar pentru cã angajatorii si titularii nu au ridicat documentele, termenul a fost prelungit. Motivele pentru care vasluienii nu isi ridicã cãrtile de muncã sunt diverse. O parte din titulari sunt plecati la muncã in strãinãtate, in timp ce altii considerã, pur si simplu, cã documentele sunt mai in sigurantã la ITM. Chiar dacã de la data de 1 ianuarie 2011 a fost abrogat Decretul nr. 92/1976 privind carnetele de muncã, aceste documente continuã sã fie foarte importante pentru salariati. Potrivit inscrisurilor continute in carnetele de muncã, posesorii isi pot dovedi vechimea in muncã acumulatã panã la data de 31 decembrie 2010. Prin scanarea cãrtilor de muncã, s-a urmãrit crearea unei arhive electronice, in care sã fie prevãzutã toatã vechimea persoanelor care au realizat stagii de cotizare inainte de 1 aprilie 2001. Dupã aceastã datã, existã o arhivã electronicã cu aceste informatii. În conformitate cu prevederile Codului Muncii, la 1 ianuarie 2011 s-au abrogat dispozitiile Decretului nr. 92/1976 privind carnetul de muncã, datã de la care a incetat existenta carnetului de muncã.