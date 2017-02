Loviturã de teatru în cazul dosarului «Coruptie la Rurierã»

vineri, februarie 10, 2017, 3:00

Judecãtorii Curtii de Apel Iasi au amânat începerea judecãrii dosarului „Coruptie la Rutierã”, în care sunt acuzati de luare de mitã sau abuz în serviciu mai multi politisti vasluieni. Magistratii ieseni au respins felul în care judecãtorii de Camerã preliminarã de la Tribunalului Vaslui au instrumentat dosarul în aceastã etapã si, miercuri, au decis trimiterea spre rejudecare a dosarului. Concret, Curtea de Apel Iasi nu a fost de acord nici cu felul în care au fost respinse o parte dintre cererile si exceptiile invocate de acuzati, si nici cu rechizitoriul întocmit de procurorii DNA, inclusiv cu modul în care au fost efectuate actele de urmãrire penalã sau probele administrate în dosar.

Pe data de 9 noiembrie, judecãtorii de Camerã preliminarã a Tribunalului Vaslui finalizau prima etapã a procesului in care erau implicati, alãturi de comisarul Iulian Munteanu, mai multi politisti vasluieni, acuzati de luare de mitã si alte infractiuni de coruptie. Cu aceastã ocazie, dupã ce au fost respinse toate cererile si exceptiile invocate de acuzati in acest dosar si a fost constatatã legalitatea actului de sesizare a instantei prin rechizitoriul intocmit de cãtre procurorii DNA, judecãtorii au decis inceperea procesului in ceea ce reprezintã cel mai mare scandal de coruptie in care au fost implicate persoane din conducerea IPJ Vaslui si a Inspectoratului General de Politie. 13 dintre cei 21 de acuzati au contestat, la Curtea de Apel Iasi, aceastã decizie, contestatie admisã de judecãtori. Prin sentinta datã miercuri, 8 februarie, judecãtorii ieseni au decis trimiterea spre rejudecare a dosarului la judecãtorul de Camerã preliminarã a Tribunalului Vaslui, ceea ce inseamnã cã, practic, procesul, care a demarat pe data de 23 mai 2016, va fi reluat de la zero. Curtea de Apel a desfiintat in parte sentinta Tribunalului Vaslui in ce priveste: ßrespingerea cererilor si exceptiilor invocate de inculpati ca nefondate; constatarea (…) legalitãtii sesizãrii instantei cu rechizitoriul nr. 160/P/2014 emis de P.Î.C.C.J – D.N.A. – Serviciul Teritorial Iasi a administrãrii probelor si a efectuãrii actelor de urmãrire penalã; dispunerea inceperii judecãtii cauzei privind pe inculpatii Munteanu Iulian, Axente Mihai, Varlan Ioan, Carp Mihai, Brat Nicolae Augustin, Beraru Mihai-Gabriel, Cernat Irinel-Ioan, Guralivu Constantin, Roman Andrei, Zamfir Marius Cristian, Alexandru Vali-Glicheria, Enachi Ion, Diaconescu Costel, Safir Ciprian, Huhurez Romicã, Loghin Marian, Sãlceanu Petrache, Sava Ionut, Nãstase Dan-Mihãitã, Drãghiciu Ionut si Asavei Gheorghe’. Singurul lucru mentinut de judecãtorii ieseni din intreaga sentintã datã in luna noiembrie de magistratii vasluieni este… dispozitia de platã din fondurile Ministerului Justitiei a onorariilor avocatilor desemnati din oficiu! Scandalul ‘Coruptie la Rutierã’ a demarat in decembrie 2015, in urma unor perchezitii fãcute de procurorii DNA la biroul si locuinta subcomisarului Iulian Munteanu, suspectat de dare cãtre un inalt ofiter al IGPR, Mihai Axente, si luare de mitã in formã continuatã. Ulterior, in urma extinderii cercetãrilor, au fost acuzati alti 9 politisti vasluieni, inclusiv Mihai Carp, pe atunci comandant al IPJ Vaslui, si Ioan Varlan, sefului Serviciului Rutier, precum si alti 10 oameni de afaceri care, contra unor sume de bani, bunuri ori servicii, ar fi beneficiat de favoruri din partea lui Iulian Munteanu sau a altor politisti. Subcomisarul Iulian Munteanu este acuzat de nu mai putin de 26 de fapte de coruptie: 3 infractiuni de luare de mitã, dare de mitã in formã continuatã (douã acte materiale), trafic de influentã (3 infractiuni), din care una in formã continuatã, cumpãrare de influentã, 3 infractiuni de abuz in serviciu, 11 infractiuni de instigare la abuz in serviciu, fals material in inscrisuri oficiale, 5 infractiuni de instigare la fals material in inscrisuri oficiale si 2 infractiuni de fals intelectual si instigare la fals intelectual. Iulian Munteanu este acuzat cã, in perioada 2013-2015, ar fi determinat mai multi politisti din subordinea sa, cercetati in aceeasi cauzã, sã aplice sanctiuni mai blande decat s-ar fi impus, mergand de la reducerea cuantumului amenzii panã la inlocuirea cu avertisment ori chiar sã evite aplicarea vreunei sanctiuni. ßÎn unele situatii, Iulian Munteanu a pretins de la soferii favorizati foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul, respectiv baterie auto, lemne de foc, 12 metri cubi de scandurã la pret redus pentru acoperisul unui imobil apartinand unui superior, 400 de bucãti de scandurã cu model. Totodatã, i-a determinat pe subordonati, printre care inculpatii Cernat Irinel-Ioan, Roman Andrei si Guralivu Constantin, sã falsifice procesele-verbale de constatare, in unele situatii chiar prin suprascriere, pe baza cãrora s-a stabilit natura sanctiunii. Alt sofer care a primit o sanctiune contraventionalã mai blandã, respectiv un avertisment, a fost administratorul unei firme de constructii, care a semnat procesulverbal de sanctiune contraventionalã falsificat, atestand in fals aplicarea de cãtre agentul constatator a sanctiunii contraventionale principale a avertismentului, in loc de sanctiunea contraventionalã principalã a amenzii’, se aratã in rechizitoriul procurorilor DNA.