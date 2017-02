Legea privind conversia creditelor în franci elvetieni, la cursul istoric, declaratã neconstitutionalã

miercuri, februarie 8, 2017, 3:00

Presedintele CCR Valer Dorneanu a anuntat, ieri, cã legea care ar fi permis per – soanelor cu credite în franci elvetieni sã-si convertescã în lei datoria la banci, a fost declaratã neconstitutionalã deoarece încalcã principiul bicameralismului.

‘Nu se poate face conversie la data la care s-a luat creditul. Solutia la data incheiererii contractelor e gre sitã. Principalul motiv pe care am respins aceastã lege e incãlcarea principiului bicameralismului’, a anuntat Dorneanu. Potrivit presedintelui CCR, Valer Dorneanu, Curtea Constitutionalã a admis exceptia de neconstitu tiona litate si a stabilit cã legea este ne constitutionalã cel putin din douã mari motive. Primul motiv mentionat de Dorneanu tine de ‘incãlcarea gravã a principiului bicameralismului’, in sen sul cã intre propunerea legislativã care a inceput la Senat si panã la actul adoptat de Camera decizionalã existã o diferentã substantialã. ‘Senatul a adoptat legea in formula pe care au redactat-o initiatorii, iar la Camera Deputatilor au fost modificiate practic aproape toate artico lele’, a spus Dorneanu. Al doilea motiv tine de faptul cã CCR a considerat cã solutia pe care a adoptat-o Camera Deputatilor, de recon versie la data incheierii contrac – tului, este gresitã si nu corespunde niciunor directive europene. ‘Aici, instantele urmeazã sã aplice si principiul impreviziunii pe care l-am dezvoltat la celelalte decizii’, a spus Dorneanu.

Conversia se face la data conversiei, nu la data încheierii contractelor de credit

Presedintele CCR, Valer Dorneanu, a explicat dupã ce Curtea a declarat neconstitutionalã Legea conversiei creditelor in franci elvetieni la cursul istoric, cã se aplicã legislatia in vigoare in acest moment, iar conversia se face la data conversiei, nu la data incheierii contractelor. ‘Conversia se face la data conversiei, nu la data incheierii contrac – telor de credit. Se aplicã legislatia veche. Se aplicã legislatia in vigoare, in afara acesteia care a modificat ordonanta’, a spus Dorneanu, intrebat ce se intamplã in acest moment, dupã declararea Legii conversiei creditelor in franci elvetieni la cursul istoric ca neconstitutionalã. O decizie era asteptatã incã din noiembrie 2016, dar a fost amanatã de judecãtorii Curtii Constitutionale pen tru 18 ianuarie si, apoi, pentru 7 februarie 2017. Sesizarea a fost trimisã de Guvernul lui Dacian Ciolos la Curte pe 24 octombrie, dupã adoptarea de cãtre Parlament a legii care prevede conversia creditelor in franci elvetieni la cursul istoric. Dacian Ciolos, care era premier la acea datã, a precizat cã Executivul a atacat legea la CCR pentru clarificãri, nu pentru cã este impotriva ei. Conform ultimelor date ale Bãncii Nationale a Romaniei, in toamna anului trecut existau circa 40.000 de contracte de imprumut in franci elvetieni. Situatia tensionatã din Romania a creat o fluctuatie a monedei nationale in raport cu principalele valute. Claudiu Cazacu, analistul-sef al XTB Romania, a precizat cã cei mai afectati de aceste variatii sunt cei care au credite in valutã. De mentionat cã francul elvetian a inchis anul 2016 la o paritate de 4,1998 lei, atingand, ieri, valoarea de 4,2139 lei. În 2015, valoarea medie anualã a monedei elvetiene a fost de 4,1684 de lei pentru un franc, dupã ce in 2014 BNR cota un franc elvetian la 3,6592 de lei. Pe de altã parte, sãptãmana trecutã, Raiffeisen Bank a fãcut o ofertã clien – tilor care doresc sã converteascã in lei creditele in franci elvetieni, anuntand un discount de 25% din sold. Banca a precizat cã sunt eligibili clientii cu un grad de indatorare a familiei de peste 60%. Anterior, Raiffeisen Bank lansase o altã ofertã, prin care, clientii obtineau pe loc o reducere de 10% si incã 5% in urmãtorii doi ani. Oferta era insã valabilã doar pentru clientii cu un grad de indatorare de peste 65%.