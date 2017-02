Judetul Vaslui, fruntas la alocãrile din Bugetul de stat!

marți, februarie 7, 2017, 3:00

Bugetul de stat a fost darnic în acest an cu alocãrile de sume defalcate pentru finantarea cheltuielilor descentralizate. Fie cã a fost vorba de bani destinati învãtãmântului, fie pentru sustinerea persoanelor cu nevoi sociale speciale, judetul Vaslui va beneficia de sume importante, din acest punct de vedere fiind pe locul 8 la nivel national. Doar Botosaniul va primi în acest an mai multi bani pentru reabilitarea drumurilor judetene sau comunale, în timp ce, în ceea ce priveste banii destinati echilibrãrii bugetelor locale, Vasluiul este pe locul 5 în clasamentul national! Mai trebuie spus cã, în ceea ce priveste alocãrile bugetare, judetele din cea mai sãracã regiune a tãrii, Moldova, au beneficiat de o atentie sporitã.

Proiectul de buget de stat pentru anul 2017 este darnic in ceea ce priveste banii destinati judetului Vaslui, care, ca niciodatã, este pe primele locuri in ceea ce priveste alocãrile bugetare. Poate cel mai important lucru, sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale din judetul Vaslui au crescut cu peste 31% fatã de anul trecut, de la 68,699 milioane lei in 2016, la 90,398 milioane lei, in proiectul de buget pentru anul 2017. Nu doar cã nu se va repeta situatia de anul trecut, cand 3 comune din judet, Dranceni, Fãlciu si Zorleni, dar si municipiul Husi, nu au primit nici un ban de la bugetul de stat, iar municipiul Vaslui a primit incredibila sumã de… 84.000 lei (2% din cat a fost alocat orasului Murgeni!), ci, dimpotrivã, 13 comune vor primi la inceput de an, pentru echilibrarea bu – getelor locale, sume de peste 1 milion de lei. Cei mai multi bani vor ajunge la Dimitrie Cantemir, 1,393 milioane lei, Vinderei, 1,362 milioane lei, si Puscasi, 1,310 milioane lei. Mai mult, muni – cipiul Vaslui va primi de la bugetul de stat de peste 20 de ori mai multi bani ca anul trecut, respectiv 1,68 milioane lei, in timp ce Barladului, uitat anul trecut de tehnocrati, i s-a alocat suma de 552 mii lei. Dintre orase, cei mai multi bani ii va primi Husul, 2,222 milioane lei, in timp ce in bugetul Negrestiului vor ajunge 1,109 milioane lei, iar la Murgeni, 399 mii lei, putin mai mult decat va primi comuna Ciocani. Si in ceea ce priveste sumele alo – cate de la bugetul de stat pentru rea – bilitarea drumurilor judetene si comunale, judetul Vaslui va primi 11,343 milioane lei, cu circa 11,4% mai multi bani decat anul trecut. Astfel, conform proiectului de buget ce urmeazã a fi aprobat de Parlament in perioada urmãtoare, Vasluiul a fost considerat o prioritate, catã vreme un singur judet, respectiv Botosani, a primit mai multi bani pentru drumuri, doar 14.000 lei in plus! Din aceastã perspectivã, guvernul PSD – ALDE isi respectã promisiunile din campania elec toralã, de a sprijini dezvoltarea celei mai sãrace regiuni a tãrii, judetele din zona Moldovei benefi ciind de cele mai mari alocãri de bani de la buget pentru echilibrarea bugetelor locale! De exemplu, judetul Vaslui va primi de douã ori mai multi bani la acest capitol decat Brasov, Giurgiu, Ialomita si chiar Timis sau Sibiu. La fel, sumele defalcate din TVA prevãzute in acest an pentru finantarea cheltuielilor descen traliza te la nivelul judetului la capitolul social, in sumã totalã de 88,459 milioane lei, situeazã Vasluiul pe locul 8 la nivel national, doar judetele Suceava, Iasi, Mures, Neamt, Prahova si Cluj beneficiind de alocãri bugetare mai importante. Mai mult, conform previziunilor pentru urmãtorii 3 ani, aceste alocãri bugetare vor creste panã la totalul de 102,787 milioane lei, in 2020. O bunã parte a banilor ce vor fi primiti in acest an de la bugetul de stat, 35,624 milioane lei, sunt destinati sustinerii sistemului de protectie a copilului, alti 18,883 milioane lei ur – mand a sustine invãtãmantul special si CJRAE Vaslui. Si in acest an, vor fi finantate cele 2 programe nationale avand ca scop reducerea abandonului si absenteismului scolar, ‘Laptele si cornul’, si ‘Mere in scoli’, pentru care vor fi prevãzite 9,477 milioane lei, respectiv 1,314 milioane lei. O sumã importantã, 15,933 milioane lei, a fost prevãzut pentru sustinerea, in 2017, a centrelor de asistentã socialã a per – soanelor cu handicap, in timp ce cãminele de bãtrani vor primi, la randule, suma totalã de 483 mii lei. Aceste alocãri bugetare vor creste si in urmãtorii 3 ani, pentru ca in 2020, judetul Vaslui sã primeascã o sumã cu circa 15% mai mare, respectiv 102,787 milioane lei. Un alt capitol la care, in acest an, judetul Vaslui se bucurã de alocãri bugetare importante, fiind din acest punct de vedere, pe locul 15 la nivel national, este cel al sumelor defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comune lor, oraselor si municipiilor. Este vorba de bani destinati, printre altele, invãtãmantului si persoanelor cu handicap, in sumã totalã de 395,612 milioane lei, in anul 2017, si care, in 2020, urmeazã sã creascã la 453,134 milioane lei. În acest an, pentru finantarea invãtãmantului de stat, in bugetele locale vor ajunge nu mai putin de 285,831 milioane lei, din care 25,81 milioane lei sunt destinati acoperirii cheltuielilor pentru bunuri si servicii, a evaluãrilor periodice a elevilor si cu pregãtirea profesionalã a cadrelor didactice. Restul de 260,021 milioane lei sunt destinati plãtii salariilor, sporurilor, indemnizatiilor si a altor drepturi salariale prevãzute de lege, precum si a contributiilor sociale aferente a cadrelor didactice si a personaului nedidactic, in aceastã sumã fiind prevãzute si deja anuntatele cresteri salariale din acest an. La acesti bani se adaugã alti 5,058 milioane lei pentru plata diferentelor de drepturi salariale pentru personalul didactic pentru perioada 2008 – 2011 prevãzute in Legea 85/2016. În scopul reducerii abandonului scolar, se continuã programul national ‘Fiecare copil la grãdinitã’, prin care se acordã stimulente educationale copiilor din familii defavorizate care frecventeazã invãtãmantul prescolar, si pentru care este prevãzutã suma de 2,982 milioane lei, alti 1,416 milioane lei fiind destinati plãtii drepturilor copiilor cu nevoi speciale integrati in invãtãmantul de masã, iar 609 mii lei, pentru elevii de la cele 2 scoli, din Bogdãnita si Bãcesti, inclusi in programul pilot prin care acestia beneficiazã de o masã caldã sau pachet alimentar zilnic. Tot la acest capitol bugetar, pentru anul 2017 este prevãzutã suma de 95,318 milioane lei pentru plata drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap si a indemnizatiilor acestora. Nu au fost uitate nici persoanele ori familiile cu venituri foarte mici, care beneficiazã de ajutor pentru incãlzirea locuintei, in acest an, pentru plata cãruia a fost prevã – zutã suma de 4,326 milioane lei, a doua sumã ca mãrime, dupã Dolj, alocatã unui judet.