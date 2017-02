Judetul Vaslui are 16.791 de someri

miercuri, februarie 1, 2017, 3:00

La finalul anului 2016, erau înregistrati în evidentele Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Muncã (AJOFM) Vaslui 16.791 de someri.

Din numãrul total, 14.793 sunt someri neindemnizati iar 1.998, someri indemnizati. La data de 31 decembrie 2016, rata somajului inregistratã in judetul Vaslui a fost de 11,44%, cu 0,2% mai micã decat in luna noiembrie, cand rata somajului a fost de 11,46%. La sfarsitul anului trecut, douã firme din judetul Vaslui au anuntat la AJOFM concedieri colective. Disponibilizãrile au vizat 228 de persoane care lucrau in productia de tesãturi si constructii. De asemenea, in toamna anului trecut, alti 328 de salariati au intrat in somaj. În prezent, la nivel national, sunt inregistrati aproximativ patru milioane de angajati, din care un milion lucreazã in sectorul de stat. Pentru a putea vorbi de o dezvoltare economic susteabilã, este nevoie de maxim opt milioane de locuri de muncã in sectorul productiv. ‘Din dictionarul limbii romane au dispãrut cuvintele productie, productivitate etc. În sectorul productiv ar trebui atrasi cei care au plecat afarã, cei care sunt bine pre – gãtiti profesional. Romania sa debarasat de acesti oameni care erau profesionisti. Sunt apreciati afarã, dar nu sunt asa plãtiti pentru aportul pe care il aduc in statele respective. Plus valoarea obtinutã de romanii din strãinãtate este mult mai mare, fatã de meseriasii din tãrile respective’, a spus Ovidiu Copacinschi, presedintele Asociatiei Patronale a Între – prinderilor Mici si Mijlocii Vaslui.