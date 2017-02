Judecãtorii, fãrã milã fatã de soferii iresponsabili (II)

joi, februarie 23, 2017, 3:00

Curtea de Apel Iasi a respins apelurile formulate de un vasluian, Gabriel Mihai Costandache, si un husean, Stefan Profir, cu privire la condamnãrile la câte un an de închisoare cu suspendare pentru cã au condus bãuti la volan. Mai mult, în cazul lui Constandache, judecãtorii ieseni au dublat sentinta si au majorat la 5 ani termenul de supraveghere în care, dacã va mai cãlca strâmb, va executa si aceastã sentintã în regim de detentie.

La sfarsitul anului 2015, vasluianul Gabriel Mihai Costandache a fost surprins de politisti in trafic conducand un autovehicul avand o alcoolemie de peste 0,8 mg/l alcool pur in aerul expirat. Trimis in judecatã, a urmat aproape de un an de procese, timp in care fie inculpatul, fie martorii nu s-au prezentat in instantã, fiind nevoie de mandate de aducere si chiar de amendã pentru ai convinge sã depunã mãrturie. În luna noiembrie 2016, Judecãtoria Vaslui l-a condam nat pe Costandache la 1 an de inchisoare cu suspendarea executãrii pedepsei, instanta stabilind un termen de supraveghere de 3 ani, timp in care, dacã va mai comite o altã infractiune, va executa si aceastã sentintã in regim de detentie. Împotriva acestei sentinte, atat condamnatul, cat si procurorii au fãcut contestatie, judecatã in urmã cu cateva zile de Curtea de Apel Iasi. Judecãtorii ieseni au respins apelul formulat de Costandache, ba, mai mult, l-au admis pe cel al procurorilor, si au majorat la 2 ani pedeapsa cu suspendare aplicatã initial, si la 5 ani termenul de incercare in care soferul iresponsabil trebuie sã demonstreze cã s-a cumintit. Mai supãrãtor pentru Costandache este fatul cã in aceastã perioadã el va trebui sã respecte unele obligatii, printre care aceea de a anunta in prealabil orice schimbare de domiciliu, resedintã, sau locuintã si orice deplasare care depãseste 8 zile, precum si intoarcerea, ori sã comunice si sã justifice schimbarea locului de muncã. Cu alte cuvinte, adio plecare la muncã in strãinãtate fãrã incuviintarea instantei! Judecãtorii Curtii de Apel Iasi nu au avut ingãduintã nici fatã de un husean care, la fel, a fost condamnat tot pentru cã a condus bãut. Instanta a respins apelul formulat de Stefan Profir impotriva sentintei Judecã toriei Husi prin care, in afara unei condamnãri de 1 an de inchisoare cu suspendare, a fost obligat la prestarea a 60 de zile de muncã in folosul comunitãtii la S.C. Ecosalu brizare Prest S.R.L. sau S.C. Goscomloc S.A. Husi. Oare rusinea de a fi asociat cu lucrãtorii din salubritate ori obligatia de a participa la curãtenia orasului o fi motivul pentru care Profir a contestat condamnarea initialã, una usoarã de altfel?