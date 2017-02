IPJ Vaslui, bilant pozitiv pe anul 2016

miercuri, februarie 1, 2017, 3:00

Zilele trecute, Inspectoratul de Politie al judetului (IPJ) Vaslui a prezentat bilantul activitatii pe anul 2016, a misiunilor stabilite prin legea de organizare si functionare, aceea de apîrare a drepturilor si libertîtilor fundamentale ale persoanei, a proprietatii private si publice, prevenirea si descoperirea infractiunilor ori respectarea ordinii si linistii publice.

În anul 2016, politistii vasluieni au desfãsurat 30 razii si 2.142 de actiuni in vederea prevenirii si descoperirii infractiunilor ori pentru a veghea la respectarea ordinii si linistii publice. Valoarea bunurilor ridicate in vederea confiscãrii in cadrul actiunilor desfãsurate a fost de aproximativ 8.000.000 de lei. În afara acestor actiuni, IPJ Vaslui a initiat 3 programe de prevenire, in cadrul cãrora s-au abordat teme privind prevenirea delincventei juvenile si victimizãrii minorilor, prevenirea infractiunilor contra patrimoniului si prevenirea infractiunilor contra persoanei. În cadrul programelor, proiectelor si campaniilor, politistii de prevenire a criminalitãtii au desfãsurat 189 de intalniri cu grupuri tintã, in special in unitãtile de invãtãmant si ocrotire, activitãti la care au participat 5.612 elevi si cadre didactice. Conform bilantului IPJ pe anul 2016, 74,96% din faptele inregistrate la nivelul judetului Vaslui au fost de naturã judiciarã, 5,45% de naturã economico-financiarã si 19,59% infractiuni de altã naturã. Infractiunile stradale s-au mentinut aproximativ la nivelul anului 2015, reprezintand 3,8% din totalul infractiunilor sesizate la nivelul judetului Vaslui, 83% dintre acestea fiind comise in mediul urban. În procent de 77%, este vorba de infractiuni de furt, in special furturi din autovehicule si furturi de componente din exteriorul acestora. În anul 2016, 53,42% din criminalitatea sesizatã a provenit din mediul rural, cele mai multe fiind infractiuni de naturã judiciarã. Din numãrul total de infractiuni sesizate in mediul rural, in procent de 23,26% au fost infractiuni de furt, fiind totusi inregistratã o scãdere cu 6,84% fatã de anul 2015. În ceea ce priveste evenimentele rutiere, ßevolutia inregistratã in cursul anului 2016 a principalilor indicatori privind dinamica accidentelor grave de circulatie aratã un trend descen – dent al victimizãrii participantilor la traficul rutier inregistrat la nivelul judetului Vaslui. Astfel, pe drumurile publice din judetul Vaslui au fost inregistrate scãderi fatã de anul 2015, de 1,6% la numãrul accidentelor grave, de 3,03% la persoane decedate si de 8,5% la rãniti grav’, se aratã in bilantul IPJ Vaslui. Conform politistilor, principalele cauze ale accidentelor grave au fost, in ordine, abateri ale pietonilor, abateri comise de cãrutasi sau ale biciclistilor si nerespectarea regimului legal de vitezã. Actiunile desfãsurate in teren de politistii rutieri pentru combaterea cauzelor generatoare de accidente au avut ca rezultate 43.753 de sanctiuni contraventionale aplicate, 2.712 de permise de conducere retinute in vederea suspendãrii si 844 de certificate de inmatriculare retrase. Activitatea preventivã a politis – tilor de investigare a criminalitãtii economice a constat in organizarea a 89 de actiuni, in cadrul acestora fiind constatate 11,67% din totalul infractiunilor cercetate. Au fost aplicate 1.249 de sanctiuni contraventionale, in valoare de aproximativ 1,13 milioane lei, si confiscate bunuri a cãror provenientã nu a putut fi doveditã sau care au fost ridicate in vederea confiscãrii speciale in lucrãrile penale instrumentate, in valoare de 182.200 de lei. Poate cel mai imbucurãtor lucru este faptul cã criminalitatea judiciarã de mare violentã a scãzut semnificativ, cu un procent de 45% fatã de anul 2015, inregistrand cea mai micã valoare din ultimii cinci ani. Infractiunile de mare violentã sesizate in anul 2016 au reprezentat 0,48% din numãrul total al infractiunilor contra vietii, integritãtii corporale si sãnãtãtii. Si la infractiunile contra patrimoniului se constatã o scãdere, cu 2,31%, fatã de anul 2015. Astfel, in anul 2016 infractiunile de furt au scãzut cu 8,3%, furturile din curti, anexe gospodãresti, gospodãrii au scãzut cu 23,07%, furturile din societãti comerciale au scãzut cu 9,42%, iar la infractiunile de furt din auto s-a inregistrat o scãdere cu 2,71%. Totodatã, au scãzut si infractiunile de inselãciune cu 2,41% fatã de anul 2015. În anul 2016 au fost sesizate cu 21,08% mai putine infractiuni specifice la regimul armelor, explozivilor si substantelor periculoase fatã de anul 2015. În urma actiunilor preventive desfãsurate, politistii au aplicat 129 de sanctiuni contraventionale, in valoare totalã de 31.505 lei, cele mai multe fiind aplicate la Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor si munitiilor si la Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive. De asemenea, politistii au ridicat in vederea confiscãrii 12.745 de articole pirotehnice. Pe linia combaterii delictelor silvice, in anul 2016, in cadrul actiunilor organizate si activitãtilor desfãsurate pe raza de competentã a fost confiscatã cantitatea de 2.668,67 mc material lemnos. Totodatã, au fost aplicate 662 de sanctiuni contraven – tionale, in conformitate cu normele legale din domeniul silvic.