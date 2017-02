Investitiile au fost «sterse» din bugetele locale!

vineri, februarie 10, 2017, 3:00

Bugetele locale din judetul Vaslui continuã sã fie orientate cãtre consum si cheltuieli sociale. În timp ce investitiile reprezintã doar 14% din totalul cheltuielilor, cheltuielile de personal se ridicã la 37%, iar cele pentru bunuri si servicii, la 23%. Autoritãtile locale au orientat grosul cheltuielilor spre capitolul functionare, în conditiile în care veniturile proprii din taxe si impozite reprezintã doar 10% din totalul veniturilor. În continuare, alocãrile guvernamentale acoperã 53% din veniturile judetului.

În anul 2015, bugetele locale ale comunelor, oraselor, municipiilor si judetului Vaslui au avut venituri totale de 1.045.234 mii lei. În timp ce cheltuielile s-au ridicat la 1.007.546 mii lei, la sfarsitul anului 2015 s-a inregistrat un excedent in valoare totalã de 37.688 mii lei. Un excedent bugetar de 1.708 mii lei s-a inregistrat si pe segmentul bugetele institutiilor publice si activitãtilor finantate integral sau partial din venituri proprii. Veniturile totale la dispozitia institutiilor publice au fost de 203.485 mii lei, in timp ce cheltuielile s-au ridicat la 201.777 mii lei. Potrivit Raportului Finantelor Publice Locale al Camerei de Conturi Vaslui, executia bugetarã a anului 2015 s-a incheiat cu un excedent bugetar de 2.936 mii lei si la bugetele creditelor interne, iar la bugetele fondurilor externe nerambursabile, acesta a fost de 559 mii lei. Pentru exercitiul bugetar 2015, prevederile definitive ale bugetelor locale pe ansamblul judetului Vaslui au fost realizate in proportie de 84,1% la venituri si de 78,8% la cheltuieli. În cifre absolute, nerealizãrile au insumat 197.742 mii lei la venituri, iar la cheltuieli, 270.414 mii lei.

Venituri din taxe si impozite de numai 10%

Executia pe ansamblul judetului Vaslui a bugetelor locale se bazeazã incã pe o valoare scãzutã a veniturilor colectate din impozite, taxe, contributii si alte venituri. Pe acest capitol de venituri, in visteriile locale au intrat 103.714 mii lei, ceea ce reprezintã un procent de incasãri 83% din prevederile definitive. Pe ansamblul veniturilor totale, gradul de incasare a fost de 84,1%, reprezentand o sumã de 1.045.234 mii lei din prevederile definitive, de 1.242.976 mii lei. În structura veniturilor, sursele de finantare a bugetelor locale depind in mare mãsurã de alocãrile de la nivel central sub forma sumelor defalcate din TVA, reprezentand 53% din totalul veniturilor. Subventiile au reprezentat 17% din totalul veniturilor, cotele si sumele defalcate din impozitul pe venit fiind de 13%, in timp ce veniturile proprii ale bugetelor locale provenite din impozite, taxe, contributii, alte vãrsãminte au reprezentat 10% din totalul veniturilor. ‘Implicarea incã destul de sustinutã a bugetului de stat in asigurarea resurselor bugetelor locale explicã insuficienta preocupare a autoritãtilor locale in evaluarea veniturilor proprii si in urmãrirea incasãrii acestora pe parcursul executiei bugetare’, se aratã in raportul Camerei de Conturi Vaslui.

Investitii anemice

Bugetele autoritãtilor publice locale sunt orientate intr-o foarte micã mãsurã pe directia investitiilor. Plãtile efectuale la cheltuielile de personal au fost de 372.884 mii lei, ceea ce reprezintã un grad de executie de 98,4%. Pentru bunuri si servicii a fost alocatã suma de 230.644 mii lei, ceea ce reprezintã un procent de executie de 87%. Si la capitolul asistentã socialã gradul de executie a cheltuielilor a fost foarte ridicat de 95,7%, iar alte cheltuieli de 91,0%. În schimb, pentru cheltuielile de capital s-au realizat plãti de 141.908 mii lei, sumã care reprezintã un grad de executie a cheltuielilor de capital de numai 55,2%. ‘Acest ultim aspect este determinat si de faptul cã la nivelul autoritãtilor administratiei publice locale s-au redus cheltuie lile de capital, asigurandu-se cu prio ritate cheltuielile de functio nare. Se constatã accentuarea tendintei de orientare a fondurilor publice cãtre cheltuielile sociale si de consum si mai putin cãtre investitii’, se mai aratã in raport. Pe ansamblul bugetelor locale, cheltuielile de personal au ponderea cea mai ridicatã din totalul cheltuielilor bugetelor locale, respectiv 37%. Urmeazã cheltuielile pentru bunuri si servicii cu 23%, cheltuielile de capital cu 14%, in timp ce cheltuielile cu asistenta socialã au reprezentat 10%.