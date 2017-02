Întreprinzãtori mici, dar multi!

joi, februarie 16, 2017, 3:00

Vasluienii au prins din nou curaj sã se lanseze în afaceri. Anul trecut, în judetul Vaslui au fost înregistrate 689 de SRL-uri, cele mai multe din ultimii 16 ani. Cum acest tip de afacere aratã amploarea dezvoltãrii economiei reale, semnalele transmise de mediul de afaceri sunt foarte bune. Practic, întreprinzãtorii locali s-au recuplat la optimismul dinaintea crizei economice, declansate în 2009. Cu o nouã strategie de dezvoltare si mãsuri fiscale adecvate, Vasluiul poate reveni pe o crestere economicã durabilã.

Potrivit datelor publicate de Oficiul National al Registrului Comertului, apetitul pentru afaceri al vasluienilor este la acelasi nivel cu perioada dinaintea crizei economice. Pe langã depãsirea factorului psihologic indus de recesiunea economicã, intreprinzãtorii vasluieni se dovedesc a fi mult mai increzãtori in ceea ce priveste relatiile financiare intre operatorii economici si posibilitãtile de a obtine profit. Anul trecut, in judetul Vaslui au fost inregistrate cele mai multe societãti cu rãspundere limitatã (SRL) din ultimii 16 ani. Cum acest tip de afacere reliefeazã fidel volumul investitiilor realizate, precum si amploarea dezvoltãrii in economia realã, sunt toate premisele pentru relansarea mult asteptatã a economiei locale. Dacã acest trend se va mentine si in acest an, mediul de afaceri poate reprezenta prima stire bunã din si despre judetul Vaslui. Anul trecut, in judet au fost inregistrate 1.092 de persoane juridice si persoane fizice. Este vorba despre 689 SRL-uri, 240 Întreprinderi Individuale, 145 Persoane Fizice Autorizate etc. În ultimii 16 ani, evolutia inregistrãriile SRL-urilor a fost urmãtoarea: 2009 – 423 SRL-uri, 2010 – 423, 2011 – 299, 2012 – 401, 2013 – 397, 2014 – 389, 2015 – 497. Practic, anul trecut se aseamãnã cu 2008, perioada dinaintea crizei economice, cand erau inregistrate in judet nu mai putin de 923 de SRL-uri.

Este în continaure nevoie de o strategie !

Unul dintre obiectivele intreprinzãtorilor locali pentru anul 2016 a fost intocmirea unei strategii de dezvoltare economicã, deziderat care nu s-a indeplinit. Ovidiu Copacinschi, presedintele Asociatiei Patronale a Întreprinderilor Mici si Mijlocii Vaslui, a spus cã intr-o astfel de strategie ar trebui ca fiecare judet sã se regãseascã cu elementele proprii. ‘Am nutrit speranta sã vedem o strategie de dezvoltare si relansare economicã, in mod special pentru judetul Vaslui. Docu – mentul trebuie sã prevadã actiuni in toate domeniile importante: infrastructurã, educatie, sãnãtate etc. Vasluiul este unul dintre judetele cele mai sãrace din tar‘ si are nevoie de o astfel de strategie’, a spus Ovidiu Copacinschi. În anul 2015, Vasluiul a avut o cifrã de afaceri de 5,4 miliarde de lei. Comparativ cu anul 2008, cand a fost inregistratã o cifrã de afaceri de 4 miliarde de lei, Vasluiul are o dinamicã pozitivã, de 33%. În economia judetului Vaslui sunt activi 5.682 de angajatori, in timp ce numãrul salariatilor existenti pe piatã se ridicã la 55.317 persoane.

Firma în trei zile, un avantaj

În prezent, un intreprinzãtor poate sã isi infiinteze o firmã in trei zile, cu parcurgerea a trei etape: inregistrarea cererii de inmatriculare, solutionarea cererii de inmatriculare si eliberarea documentelor prevãzute de lege. Scurtarea termenului de inregistrare este posibil odatã cu inceperea activitãtii de inregistrare in registrul comertului pe noul sistem integrat realizat in cadrul proiectului „Servicii on-line (de e-guvernare) oferite de ONRC pentru comunitate de afaceri prin intermediul unui portal dedicat’. Pentru a veni in sprijinul solicitantilor, ONRC si ANAF au dispus mãsuri pentru simplificarea formali tãtilor adminis trative. Astfel, cererile de inregistrare a documentului care atestã dreptul de folosintã asupra spatiului cu destinatie de sediu social si de eliberare a certi ficatului pentru spatiul cu destinatie de sediu social sunt preluate de oficiile registrului comertului odatã cu cererile de inregistrare avand ca obiect inmatriculãri/schimbãri de sediul social. Documentul este transmis adminis tratiilor finantelor publice alãturi de actele doveditoare ale dreptului de folosintã, astfel cum au fost depuse in sustinerea cererilor de inregistrare a afacerilor.