Interventiile neautorizate în retelele de distributie a energiei electrice provoacã în continuare victime!

vineri, februarie 3, 2017, 3:00

În 2016, în urma interventiilor neautorizate în retelele de distributie a energiei electrice, în Moldova au avut loc patru incidente, soldate cu rãnirea a trei persoane si decesul uneia. Raportat la anii anterior, numarul incidentelor este în scadere.

Interventiile neautorizate in instalatiile de distributie a energiei electrice la liniile aeriene si cablurile subterane, in tablouri electrice, statii si posturi de transformare reprezintã un real pericol pentru cei implicati in astfel de actiuni, putand avea totodatã impact direct atat asupra persoanelor aflate in vecinãtate, cat si a consumatorilor, prin intreruperea furnizãrii energiei electrice. În urma unor actiuni intentionate, fãrã a constientiza riscul interventiei in instalatiile de distributie a energiei electrice, in 2016 sau inregistrat in Moldova patru accidente grave. Din nefericire, aceste incidente s-au soldat cu decesul unei persoane si rãnirea altor trei, printre care si un copil. Manipularea unor obiecte metalice in vecinãtatea retelei, atingerea unor conductoare aflate sub tensiune si tentativa unei persoane neautorizate de a interveni in retea au reprezentat cauzele acestor tragice evenimente. Pe de altã parte, este de remarcat scãderea numãrului unor astfel de incidente comparativ cu anii 2015 si 2014. Astfel, in 2014 s-au produs sapte incidente, soldate cu rãnirea a cinci persoane si decesul a douã, iar in anul urmãtor, 10 incidente au dus la rãnirea a opt persoane si decesul a douã. Chiar dacã datele statistice indicã o scãdere a numãrului de incidente, insusirea si respectarea regulilor de sigurantã de cãtre noi toti este absolut obligatorie. Astfel, pentru a preintampina situatiile nedorite in care copiii sau adultii pot fi victime ale unor incidente cu urmãri deosebit de grave, Delgaz Grid solicitã respectarea catorva reguli minimale de sigurantã in apropierea retelelor electrice: Ñ este interzisã executarea de lucrãri de constructii sau sãpãturi in vecinãtatea retelelor de distributie, fãrã aviz din partea companiei Delgaz Grid; Ñ este interzisã efectuarea de defrisãri in zonele de protectie ale liniilor electrice aeriene fãrã asistentã din partea companiei noastre; Ñ este obligatoriu a fi respectate indicatiile inscriptiilor de avertizare amplasate pe instalatiile de distributie; Ñ este interzisã atingerea stalpilor sau a conductoarelor (firelor), chiar cãzute la pãmant, si nu este permis accesul persoanelor, animalelor sau autovehiculelor in zonã; Ñ este interzisã atingerea tablourilor electrice, firidelor sau cutiilor de distributie; Ñ este interzisã urcarea pe stalpii liniilor electrice aeriene; Ñ este interzisã manevrarea obiectelor metalice (schele, scãri, tevi, sarme etc.) in apropierea sau sub liniile electrice aeriene; Ñ este interzisã folosirea uneltelor de pescuit din fibrã de carbon sub/sau in apropierea liniilor electrice aeriene; Ñ este interzisã lansarea de baloane, zmeie sau avioane de jucãrie in apropierea liniilor electrice aeriene; Ñ este interzisã sustragerea de elemente componente ale instalatiilor de distributie; Ñ este interzisã amplasarea de bannere/afise/panouri publicitare/instalatii de iluminat ornamental sau indicatoare rutiere pe elemente ale sistemului de distributie a energiei electrice, fãrã avizul companiei. Totodatã, Delgaz Grid solicitã consumatorilor care observã conductoare cãzute la pãmant sau alte situatii neconforme sã ne anunte de urgentã, la numãrul de telefon 0800 800 929, apelabil din principalele retele de telefonie fixã sau mobilã, fãrã costuri pentru client.