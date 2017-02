Institutii grele, pe urma asistatilor social ai Vasluiului

joi, februarie 2, 2017, 3:00

Aproape 4.000 de vasluieni au încasat ilegal, anul trecut, prestatii sociale în valoare de 1,2 milioane de lei. Pentru verificarea persoanelor care au dorit sã fraudeze bugetul statului s-au coalizat mai multe institutii, de la Evidenta Persoanelor, Casa de Pensii, APIA. Chiar si informatiile cuprinse în Baza Nationalã de Decedati sunt valorificate. Nu au scãpat de verificãri nici persoanele care au plecat la muncã în strãinãtate ori si-au gãsit un loc de muncã. Cu o astfel de „retea de informatii” în spate, AJPIS Vaslui a recuperat, deja, o mare parte din banii încasati necuvenit.

Agentia Judeteanã pentru Plãti si Inspectie Socialã (AJPIS) Vaslui a descoperit, in anul trecut, 3.906 vasluieni care au incasat ilegal prestatii sociale. În total, inspectorii sociali au identificat plãti necuvenite in sumã de 1.243.418 lei. Din suma totalã incasatã necuvenit de beneficiarii de asistentã socialã, au fost recuperati deja 1.081.554 lei, ceea ce reprezintã un grad de recuperare de 86,98%. Sorin Prepelitã, directorul AJPIS Vaslui, spune cã debitele constatate reprezintã 0,42% din totalul plãtilor efectuate in 2016 pentru beneficiile sociale, care au fost de 294.970.743 lei. ßAu fost verificate si monitorizate toate debitele constituite in vederea recuperãrii sau predãrii la administratiile financiare in vederea executãrii silite. În medie, lunar, au fost verificati 3.480 beneficiari de alocatie de stat, alocatie pentru sustinerea familiei, ajutor social si indemnizatie pentru cresterea copilului’, a precizat Sorin Prepelitã. Pe baza tabelelor transmise de cãtre Inspectia Muncii si Agentia Judeteanã pentru Ocuparea Foertei de Muncã (AJOFM) Vaslui, in medie, in fiecare lunã, au fost suspendate de la plata ajutorului social 50 de familii. Suspendarea s-a efectuat cu luna urmãtoare constatãrii si a durat panã la obtinerea de cãtre primãrii a documentelor justificative, pe baza cãrora s-a efectuat, dupã caz, modificarea sau incetarea plãtii. De altfel, in cadrul campaniilor de control sau efectuat intersectãri ale bazelor de date proprii ale AJPIS Vaslui cu acele ale Serviciului Judetean de Evidentã a Persoanelor, Agentia de Plãti si Interventie in Agriculturã (APIA), AJOFM, Casa Nationalã de Pensii, Baza Nationalã de Decedati. ßDatele primite au fost transmise si primãriilor, care au efectuat verificãri privind corectitudinea datelor declarate de beneficiari, iar acolo unde s-a constatat nerespectarea prevederilor legale, s-au constituit debite. Primãriile au primit si tabelele nominale cu persoanele din familiile beneficiare de ajutor social care s-au incadrat in muncã, inclusiv care au plecat cu contract de muncã in strãinãtate, au refuzat un loc de muncã oferit sau un curs de calificare/recalificare/formare profesionalã’, a mai spus Prepelitã.

Controale peste controale

În primele trei luni ale anului trecut s-a desfãsurat o campanie de control privind stabilirea si acordarea alocatiei de plasament. Au fost inspectate 24 de entitãti (Directia Generalã de Asistentã Socialã si Protectia Copiului Vaslui si 23 primãrii), unde s-au verificat 166 de dosare cu suspiciuni, fiind dispuse 43 de mãsuri de remediere. Pentru 6 beneficiari, au fost constituite debite in valoare totalã de 41.015 lei. O altã campanie desfãsuratã in perioada august-septembrie 2016 a vizat riscuri privind stabilirea si acordarea principalelor beneficiii de asistentã socialã (venit minim, ajutor social etc.). Au fost inspectate 6 UAT-uri, fiind verificate 201 dosare si dispuse 60 de mãsuri de remediere cu impact financiar. Au fost constituite opt debite in cuantum de 10.712 lei, suma fiind recuperatã integral. Tot in anul trecut, inspectorii sociali au realizat verificãri rezultate din suspiciunile provenite din intersectarea bazelor de date ale mai multor institutii. Au verificate 7.887 suspiciuni la mai multe prestatii sociale, fiind constituite 1.586 debite, in sumã de 89.307 lei. Alte 25 de controale inopinate au vizat verificarea petitiilor/sesizãrilor/ autosesizãrilor privind nerespectarea conditiilor de stabilire, acordare si platã a beneficiilor de asistentã socialã. Au fost incheiate 25 de procese-verbale de control, au fost verificate 687 dosare la care s-au identificat 211 nereguli, fiind dispuse 46 mãsuri in vederea remedierii deficientelor constatate.