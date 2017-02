Inspectia Socialã a verificat mai multe primãrii si scoli

vineri, februarie 3, 2017, 3:00

În perioadã 26 octombrie – 23 noiembrie 2016, Agentia Judetenã de Plãti si Inspectie Socialã (AJPIS) Vaslui a desfãsurat o campanie privind cresterea calitãtii serviciilor sociale publice si private pentru respectarea ‘principiului interesului superior al copilului’. Astfel, in judetul Vaslui au fost verificate cinci primãrii si serviciile sociale dezvoltate de acestea la nivel local pentru prevenirea separãrii copilului de pãrinti. ‘Neconformitãtile constatate si, implicit, mãsurile dispuse au rezultat deopotrivã din verificarea modului de organizare si functionare a furnizorilor de servicii si a serviciilor sociale, cat si din modul de respectare a legislatiei in domeniul protectiei drepturilor copi lului. Pentru deficientele identificate la nivelul entitãtilor inspectate au fost dispuse 23 mãsuri de remediere si au fost aplicate 8 sanctiuni contraventionale, din care o amendã in cuantum de 10.000 lei si 7 avertismente’, a spus Sorin Prepelitã, directorul AJPIS Vaslui. Tot anul trecut, in perioada aprilienoiembrie, Inspectia Socialã a desfãsurat controale privind accesului neingrãdit al persoanelor cu dizabilitãti la mediul fizic, informational si comunicational in unitãtile de invãtãmant. Obiectivul campaniei a fost identificarea unitãtilor de invãtãmant care nu respectã dreptul persoanelor cu dizabilitãti de a avea acces la mediul fizic, informational si comunicational si stabilirea mãsurilor legale in vederea remedierii deficientelor constatate. La cele 382 unitãti de invãtãmant verificate, au fost constatate 1.141 de neconformitãti, fiind trasate mãsuri de remediere a neregulilor.