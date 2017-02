Inspectia Muncii va verifica activitatea micilor afaceri

marți, februarie 7, 2017, 3:00

Persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale si întreprinderile familiale trebuie sã aibã un sediu profesional pe teritoriul României. Potrivit modificãrilor OUG nr. 44/2008, care sunt aplicabile din data de 18 ianuarie 2017, orice activitate economicã desfãsuratã permanent, ocazional sau temporar în România de cãtre PFA, II si IF trebuie sã fie înregistratã si autorizatã. Autorizarea functionãrii, în conditiile prevederilor legale aplicabile, nu exonereazã PFA, II si IF de obligatia de a obtine, înainte de începerea activitãtii, autorizatiile, avizele, licentele si alte acte necesare, prevãzute în legi speciale, pentru desfãsurarea anumitor activitãti economice. PFA poate avea în obiectul de activitate cel mult cinci clase de activitãti prevãzute de codul CAEN si poate desfãsura activitãtile pentru care este autorizatã, singurã sau împreunã cu cel mult trei persoane, angajate de aceasta, în calitate de angajator, cu contract individual de muncã, încheiat si înregistrat în conditiile legii. Întreprinderea individualã poate avea în obiectul de activitate cel mult 10 clase de activitãti si poate angaja cel mult opt salariati, terte persoane, cu contract individual de muncã încheiat si înregistrat în conditiile legii. Nu în ultimul rând, regimul juridic al întreprinderii familiale prevede cã pot fi angajate terte persoane cu contract de muncã. „În perioada urmãtoare vom monitoriza modul în care PFA, II si IF vor lua/dispune mãsurile legale în vederea încadrãrii în dispozitiile actului normativ”, a precizat Gheorghe Chirvase, inspector sef al Inspectoratului Teritorial de Muncã Vaslui.