Impozitul pe profit pe 2016 trebuie plãtit pânã la 27 februarie

joi, februarie 23, 2017, 3:00

Declaratia privind impozitul pe profit pentru anul 2016 (F101) se completeazã si se depune de cãtre plãtitorii de impozit pe profit care efectueazã declararea si plata impozitului pe profit trimestrial, de cãtre contribuabilii care au optat pentru declararea si plata impozitului pe profit anual cu plãti anticipate efectuate trimestrial, precum si de cãtre societãtile comerciale bancare. Panã la data de 27 februarie 2017 inclusiv, au obligatia de a declara si plãti impozitul pe profit anual cultele religioase, unitãtile de invãtãmant preuniversitar si institutiile de invãtãmant superior, particulare, acreditate, precum si cele autorizate, asociatiile de proprietari constituite ca persoane juridice si asociatiile de locatari recunoscute ca asociatii de proprietari, Societatea Nationalã de Cruce Rosie din Romania, organizatiile nonprofit, organizatiile sindicale, organizatiile patronale. ‘Si contribuabilii care obtin venituri majoritare din cultura cerealelor, a plantelor tehnice si a cartofului, pomiculturã si viticulturã au obligatia de a declara si de a plãti impozitul pe profit anual, panã la data de 27 februarie 2017 inclusiv’, a precizat Mirela Bulgaru, purtãtor de cuvant al Administratiei Judetene a Finantelor Publice Vaslui. Declaratia privind impozitul pe profit se completeazã cu ajutorul programului de asistentã postat pe portalul ANAF la adresa www.anaf.ro, sectiunea Legislatie – Formulare fiscale si ghid de completare. Formularul se depune la organul fiscal competent, in format PDF, cu fisier XML atasat, pe suport CD, insotit de formatul hartie, semnat conform legii, sau se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distantã, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.