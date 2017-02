Iatã cât va costa în 2017 întretinerea beneficiarilor centrelor medico-sociale

vineri, februarie 3, 2017, 3:00

Consilierii judeteni au aprobat noile costuri de întretinere a persoanele beneficiare de servicii prestate de cele douã centre de asistentã medico-sociale, din Bãcesti si Codãesti, aflate în subordinea CJ Vaslui. Pe baza acestor costuri se va calcula contributia din partea apartinãtorilor persoanelor internate, dar si subventiile ce vor fi acordate din partea CJ pentru functionarea unitãtilor. Dacã la Codãesti, unitate cu 40 de paturi, costul mediu a scãzut, fatã de anul 2016, cu 6 lei/lunar, la Bãcesti, unitate cu 101 paturi, în care CJ a „pompat” sume impresionante pentru investitii, costul mediu pe pacient a crescut cu aproape 20%.

Persoanele cu nevoi socio-medicale din judetul Vaslui au la dispozitie douã centre de asistentã medicosociale, in Bãcesti si Codãesti, in care pot beneficia de asistentã atat mediclaã, cat si de asigurarea nevoilor sociale. În general, este vorba de persoane varstnice ori cu afectiuni cronice, care necesitã, temporar sau permanent, asistare, ingrijire sau tratament care nu le poate fi asigurat la domiciliu, sau, pe termen lung, in unitãtile sanitare. În cazul in care persoanele internate in cele douã centre au apartinãtori, acestia ar trebui sã plãteascã o contributie personalã de 40% din costul mediu lunar de intretinere. Acest cost, care nu cuprinde sumele primite de la bugetul de stat prin Ministerul Sãnãtãtii pentru asistenta medicalã asiguratã, este actualizat anual si aprobat, prin hotãrare, de cãtre consilierii judeteni. Pentru stabilirea cuantumului costului mediu lunar de intretinere, se iau in calcul cheltuielile de personal, altele decat pentru personalul medical, bunurile de natura obiectelor de inventar, hrana pentru beneficiarii serviciilor, dar si alte cheltuieli, care includ cele pentru pregãtire profesionalã a personalului, de protectia muncii, deplasãri, materiale documentare si altele. Trebuie spus cã atat la Centrul de Asistentã Medico-Socialã Bãcesti, care dispune de 101 paturi, cat si la cel din Codãesti, unitate cu 40 de paturi, gradul de ocupare este de 100%, la ambele unitãti fiind o lungã listã de asteptare din partea altor solicitanti. Mai trebuie remarcat si faptul cã, spre deosebire de multe alte unitãti cu acelasi profil din tarã, conditiile de cazare si tratament la cele douã centre medico-sociale sunt excelente, din toate punctele de vedere. Asta si datoritã investitiilor fãcute in ultimii ani de CJ Vaslui pentru imbunãtãtirea bazei materiale si a serviciilor oferite, insã acest lucru are si un revers: un cost foarte mare mediu lunar de intretinere a beneficiarilor acestor servicii. Pe 31 ianuarie, consilierii judeteni au aprobat noile costuri de intretinere a persoanele beneficiare de servicii prestate de cele douã centre de asistentã medico-sociale, Bãcesti si Codãesti pentru anul 2017. Dacã la Centrul Codãesti, acest cost a rãmas la nivelul anului trecut, respectiv la 1.814 lei/persoanã, cu 6 lei mai putin fatã de anul 2016, costurile la Centrul Bãcesti au crescut spectaculos, de la 2.058 lei/lunar, la 2.409 lei/lunar. Practic, la Bãcesti, cheltuielile de functionare, altele decat cele medicale, pentru anul 2017 vor fi in sumã de 2,92 milioane lei, in timp ce, la Codãesti, suma necesarã este de putin peste 870 mii lei, finantare acoperitã din bugetul CJ Vaslui si de la apartinãtorii persoanelor internate. Un motiv ar fi cheltuielile de personal, care au cunoscut o crestere spectaculoasã, de circa 35%, la ambele centre medico-sociale. La Codãesti s-a reusit insã mentinerea la nivelul de anul trecut a costului de intretinere a beneficiarilor prin scãderea foarte mare a cheltuielilor pentru achizitionarea de bunuri de natura obiectelor de inventar, de la 269 mii lei in 2015, la doar 31 mii lei anul trecut. ‘La estimarea acestor costuri de intretinere se iau in calcul cheltuielile fãcute in anul precedent. Am incercat sã facem o analizã cat mai corectã, pentru a stabili un cost mediu lunar/asistat corect, pentru a nu pune o presiune exageratã pe apartinãtorii beneficiarilor serviciilor celor douã unitãti, acesta fiind si motivul pentru care am amanat panã acum acest proiect de hotãrare, panã ce am primit clarificãri din partea conducerilor celor douã institutii. Studiem posibilitatea ca, pe viitor, sã incercãm stabilirea unei contributii personale din partea apartinãtorilor persoanelor asistate in functie de venturile acestora, fãrã a pune insã o presiune suplimentarã pe bugetul local al judetului’, a declarat Ciprian Trifan, vicepresedintele CJ Vaslui.