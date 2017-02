Hoti de ianuarie, pusi sub control judiciar

luni, februarie 20, 2017, 3:00

Doi bãrbati, în vârstã de 61, respectiv 29 de ani, bãnuiti de comiterea infractiunii de furt, respectiv furt calificat, au fost retinuti de cãtre politisti. Pe numele acestora, unitãtile de parchet competente au dispus mãsura preventivã a controlului judiciar.

Politistii Biroului de Investigatii Criminale Barlad l-au retinut pe bazã de ordonantã pe Toader I., de 61 de ani, din municipiul Barlad, persoanã cercetatã penal pentru sãvarsirea a 3 infractiuni de furt. În cursul lunii ianuarie a.c., bãrbatul a sustras, la diferite intervale de timp, produse alimentare de pe rafturile a trei societãti comerciale. Toader I. a fost prezentat de cãtre politisti la Parchetul de pe langã Judecãtoria Barlad cu propunere de luare a unei mãsuri preventive. Împotriva acestuia a fost dispusã mãsura controlului judiciar pe o perioadã de 60 de zile. Un alt bãrbat, Daniel G., in varstã de 29 de ani, din municipiul Vaslui, a fost retinut de cãtre politistii de investigatii criminale vasluieni, in urma unei actiuni. Bãrbatul se sustrãgea urmãririi penale, fiind cercetat in douã dosare penale, sub aspectul sãvarsirii infractiunii de furt, respectiv furt calificat. În urma cercetãrilor efectuate, politistii au stabilit faptul cã Daniel G., la sfarsitul lunii ianuarie 2017, a acostat un tanãr pe care-l cunostea. Sub pretextul cã doreste sã ii vadã telefonul mobil, bãrbatul i-a sustras acestuia aparatul in valoare de aproximativ 2.100 lei si a fugit din zonã. De asemenea, Daniel G. este bãnuit cã, la inceputul lunii ianuarie a.c., in timpul noptii, a pãtruns prin escaladare in curtea unei locuinte din municipiul Vaslui, de unde a sustras un cazan de cupru in valoare de aproximativ 6.000 lei. Ulterior, bãrbatul la tãiat si la valorificat la un centru de colectare a fierului vechi. În urma probatoriului administrat de cãtre politisti, Parchetul de pe langã Judecãtoria Vaslui a dispus impotriva bãrbatului mãsura preventivã a controlului judiciar, pe o perioadã de 60 de zile.