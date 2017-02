Hot înrãit, pedepsit exemplar de magistratii vaslueini

miercuri, februarie 8, 2017, 3:00

Daniel Dumitrache, un hot cu state vechi în meserie, care a furat tot ce i-a cãzut în mânã pe raza a trei judete, Vrancea, Bacãu si Vaslui, si-a gãsit, în sfârsit, nasul. Dupã ce a executat douã treimi dintr-o primã condamnare iar din a doua, tot de 3 ani, a stat dupã gratii doar 21 de zile, Dumitrache a primit o pedeapsã exemplarã din partea judecãtorilor vasluieni, care i-au adãugat la pedeapsa pentru ultimele fapte si condamnãrile anterioare. Sentinta, de 4 ani, 7 luni si 344 de zile, a fost confirmatã de Curtea de Apel Iasi, care a respins ca nefondatã contestatia formulatã de «hotul voiajor».

Daniel Dumitrache sperã sã poatã beneficia de prevederile Legii gratierii, trimisã zilele trecute de Guvern in discutia Parlamentului, prin care sunt iertate pedepsele mai mici de 5 ani acordate pentru fapte fãcute fãrã violentã. Individul are insã o problemã: respectivul act normativ nu se referã la recidivisti, cum este cazul lui Dumitrache, care are la activ mai multe condamnãri pentru furt. O ultimã astfel de condamnare, datã de Judecãtoria Vaslui, a rãmas definitivã dupã ce luni, Curtea de Apel Iasi a respins ca nefondat apelul formulat de Dumitrache. Sirul fãrãdãlegilor sãvarsite de acesta incepe in anul 2011, printr-o serie de nu mai putin de 29 de furturi finalizate cu o condamnare la 3 ani de inchisoare decisã de Judecãtoria Adjud. Eliberat conditionat inainte de termen, Dumitrache s-a apucat iar de furat si, jumãtate de an mai tarziu, in decembrie 2015, primeste o nouã condamnare, tot de 3 ani de inchisoare, de aceastã datã din partea Judecãtoriei Bacãu, judet pe raza cãruia sãvarsise furtul. Individul are noroc, pentru cã judecãtorii bãcãuani au contopit aceastã condamnare cu cea anterioarã, pe care deja o ispãsise, astfel cã Dumitrache nu a mai fãcut decat… 21 de zile de inchisoare. Asta dupã ce Judecãtoria Vaslui a admis, pe data de 21 aprilie 2016, cererea lui de eliberare conditionatã. Individul nu a stat in libertate decat douã sãptãmani, fiind iar arestat preventiv pentru comiterea altor 5 furturi, de aceastã datã pe raza judetului Vaslui. Furturile au fost comise in perioada ianuarie – februarie 2016, in timpul cat, la Curtea de Apel Bacãu, se judeca contestatia cu privire la pedeapsa primitã cu putin timp inainte. Ghinionul lui a fost cã, de aceastã datã, judecãtorii vasluieni nu au mai fost atat de ingãduitori si, in afara pedepselor intre 6 luni si 2 ani pentru aceste ultime isprãvi, adaugã la durata condamnãrii pe care Dumitrache o va avea de executat si pe cea anterioarã, de 3 ani de inchisoare, dar si restul de 344 de zile rãmas neexecutat din prima pedeapsã! În consecintã, hotul ‘voiajor’ va executa o condamnare totalã de 4 ani, 7 luni si 344 de zile, de care nu va putea scãpa chiar dacã parlamentarii vor aproba Legea gratierii.