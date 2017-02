Gaze naturale pentru toatã Valea Racovei!

vineri, februarie 17, 2017, 3:00

Primarii localitãtilor de pe Valea Racovei vor gaze naturale în comunele lor. În acest sens, edilii au adresat Consiliului Judetean Vaslui un memoriu, în care prezintã avantajele unei astfel de investitii. Sistemul de alimentare cu gaze ar urma sã deserveascã 28.000 de locuitori, va dezvolta economic cele sapte comune prinse în proiect si va conduce la cresterea standardelor de viatã ale comunitãtilor locale vizate. Pentru a-si demonstra seriozitatea, primarii sunt dispusi sã se asocieze si sã contribuie la finantarea lucrãrilor si sperã cã în maxim doi ani obiectivul poate fi finalizat.

Primarii comunelor vasluiene de pe Valea Racovei au initiat un proiect de investitii major, care va conduce la dezvoltarea zonei unde locuiesc in jur de 28.000 de oamrni. Este vorba despre construirea unei ‘Retele pentru aductiune gaze naturale Vaslui (zona industrialã Rediu) panã la comunele Garceni si Dragomiresti’. Alãturi de cele douã comune mentionate, proiectul include si comunele Puscasi, Laza, Poienesti, lvãnesti si Pungesti. La inceputul acestei sãptãmani, proiectul a fost depus la Consiliul Judetean (CJ) Vaslui, iar primarii localitãtilor prinse in proiect sperã ca investitia sã fie demaratã in cel mai scurt timp. Independent, pasi in aceastã directie au mai fost fãcuti. Spre exemplu, incã din anul 2009, comuna Puscasi a intocmit un studiu de fezabilitate pentru sistemul de alimentare cu gaze naturale, dar nu a avut fonduri pentru a-l finanta. Neculai Ignat, primarul comunei Puscasi, spune cã s-a incercat introducerea proiectului pe fondurile europene, insã astel de investitii se finanteazã exclusiv la nivelul autoritãtilor locale (judetene, comunale). ‘Proiectul trebuie actualizat, iar valoarea investitiei panã la Puscasi este de circa 3 milioane lei. Proiectul a fost gandit cu o retea bine dimensionatã, pentru satisfacerea consumului in toate comunele de pe Valea Racovei. Discutia cu SC Gaz Est Vaslui a fost ca racordarea la gaze sã se facã de la fosta fabricã Moldosin Vaslui, iar traseul sã fie pe langã DN 2F Vaslui – Bacãu; evident, mai sunt si alte variante’, a declarat primarul comunei Puscasi.

Adrian Tighici: «O initiativa foarte buna!»

Adrian Tighici, directorul SC Gaz Est SA Vaslui, caracterizeazã initiativa primarilor comunelor de pe Valea Racovei de a dezvoltata sistemul de alimentare cu gaze naturale in zonã drept una ‘foarte bunã’. Un prim pas, in acest sens, este ca toate consiliile locale din cele sapte comune sã intre in legãturã cu Ministerul Energiei, in vederea concesionãrii infrastructurii de distributie a gazelor. ‘Consiliile locale trebuie intai de toate sã stabileascã prirotãtile cu Ministerul Economiei, sã fie aprobat traseul de realizare al studiului de fezabilitate. Dupã aceea, urmeazã scoaterea la licitatie a concesionãrii serviciului, moment in care vom fi prezenti si noi ca operator de servicii’, a spus Adrian Tighici.

Lucrarea poate fi terminata în doi ani

Pentru demararea investitiei, primarii comunelor prinse in proiect sustin cã vor sprijini financiar lucrãrile si cer CJ Vaslui sã analizeze posibilitatea de a fi solidar cu acest efort financiar. Se estimeazã cã lucrarea poate fi finalizatã intr-un termen de circa doi ani. În acest sens, in documentul depus la CJ Vaslui sunt fãcute mai multe propuneri: consiliile locale ale comunelor beneficiare sã punã la dispozitia constructorului (investitorului) gratuit suprafetele de teren scoase temporar din circuitui agricol si sã le aducã la starea initialã; sub coordonarea CJ Vaslui sã se stabileascã pe baza unor indicatori contributia financiarã a fiecãrei comune pentru realizarea retelei principale, urmand ca retelele de distributie secundare la consumatori sã fie realizate prin grija fiecãrei primãrii. ‘Dupã aprecierea primarilor, realizarea obiectivului pentru aceastã zonã este unica ocazie pentru ‘mai bine’. Toti cei care vor sã sprijine aceastã actiune sã o facã cu toatã dragostea; acest efort nu este prea mare, deoarece este pentru prezentul si viitorul nostru’, a mai spus Neculai Ignat.

Avantaje fara numar

O retea de alimentare cu gaze naturale pentru comunele de pe Valea Racovei va conduce la dezvoltarea micii industrii, in special pentru prelucrarea produselor agricole, a prestãrilor de servicii, mestesugurile, precum si activitãti nonagricole. Toate aceste activitãti vor crea noi locuri de muncã, cu precãdere pentru tinerii absolventi de scoli profesionale din mediul rural. De asemenea, distribuirea gazelor naturale va contribui la ridicarea nivelului de trai, la un standard de viatã civilizat pentru locuitorii din zonã. În prezent, Valea Racovei este o zonã defavorizatã, in care indicele de sãrãcie este de 45-65% din populatie. Aducerea gazului in aceastã zonã va reduce cheltuielile administratiilor locale cu incãlzirea in sediile de primãrii, scoli, dispensare medicale, alte unitãti sociale, precum si in gospodãriile populatie. Pe langã apropierea conditiilor de viatã de la sat de cele din centrele urbane, un alt efect al investitiei ar fi diminuarea depopulãrii zonelor rurale.