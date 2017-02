Gata cu debandada în constructii!

vineri, februarie 17, 2017, 3:00

Pentru prima datã în istoria disciplinei în constructii, Bârladul se apropie cu pasi repezi de finalizarea unui act mai mult decât necesar în privinta modului în care se construieste în localitate. Planul Urbanistic General (PUG) va fi gata, cu întârzieri mai mult sau mai putin importante, în luna mai a anului curent.

Anuntul a fost fãcut, ieri, de primarul Dumitru Boros. Acesta a spus cã, prin demersul initiat, se va face ordine, o datã pentru totdeauna, in privinta perimetrului administrativ-teritorial al localitãtii. Acelasi pe care, in ultimii 26 de ani, s-a construit dupã bunul plac al beneficiarilor si mai ales al primarilor care au condus urbea. Cu alte cuvinte, fiecare a fãcut cea vrut cu arhitectura orasului si si-a ridicat varii constructii, pe unde l-a dus capul si cum i-a dictat propriul interes. Ce s-a ferit sã spunã deschis primarul Boros este lesne de inteles: cine s-a ßorientat’, a construit ßcum a vrut muschii lui’. Iar aici amintim doar megabalcoanele, extra-magazinele si supra-lãrgirile de incinte, toate ßordonate’ la parterul a zeci de imobile din localitate. ßDupã cum stiti, cat timp am fost consilier local, m-am opus mereu concesionãrilor de teren si chiar vanzãrilor din domeniul public a unor suprafete care nu se incadrau in structura unitarã a orasului. Asa se face cã, acum, dupã foarte, foarte multi ani, orasul nu are un PUG care sã stabileascã o anumitã disciplinã in constructii si, mai ales, un model unitar de amenajare a unor noi constructii. În principiu, pe data de 15 mai, acest plan ar trebui sã fie gata. De el se ocupã o firmã din Targoviste, care a castigat licitatia, dar care, din pricina dificultãtilor majore intampinate in teren, ne-a atentionat cã acest termen ar putea fi depãsit. Nu cu mult, dar suficient incat sã avem un astfel de act care sã ne garanteze cã, de acum inainte, orasul se va dezvolta unitar, estetic si mai ales corect si in mod legal’, ne-a declarat primarul Boros. Problema constructiilor alandala din Barlad a fost ridicatã in zeci de randuri, pe bunã dreptate, de consilierii locali. Dar nu din toate taberele, ci doar din opozitie, cu ocazia discutiilor despre concesionarea unor terenuri pentru diferite constructii pe domeniul public. Printre cei mai vehementi, la acest capitol erau, la vremea respectivã, erau actualul primar Dumitru Boros si actualul membru PSD Ciprian Feraru (fost presedinte al PNL Barlad).