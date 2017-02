Gãlãtean prins bãut la volan, în Bârlad

marți, februarie 28, 2017, 3:00

Duminicã searã, politistii din cadrul Biroului Rutier Barlad, in timp ce supravegheau traficul rutier pe strada Republicii, au observat un autovehicul al cãrui conducãtor nu a semnalizat efectuarea manevrei de viraj. Politistii au efectuat semnal regulamentar de oprire si au identificat conducãtorul auto in persoana lui Costel P., in varstã de 39 de ani, din judetul Galati. Întrucat bãrbatul emana halenã alcoolicã, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultand valoarea de 0,95 mg/l alcool pur in aerul expirat, motiv pentru care politistii l-au condus la spital, pentru recoltarea mostrelor biologice necesare stabilirii alcoolemiei. Conducãtorul auto a refuzat recoltarea acestora, motiv pentru care politistii au intocmit dosar penal, sub aspectul sãvarsirii infractiunii prevãzute si pedepsite de articolul 337 din Codul Penal.