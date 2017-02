Furnizorii de servicii medicale private cer modificarea contractului cadru

joi, februarie 16, 2017, 3:00

Patronatul Furnizorilor de Servicii Medicale Private solicitã modificarea contractului cadru prin introducerea notiunii de „contributie personalã” si decontarea unui tarif corect pentru serviciile medicale. O altã solicitare vizeazã cresterea tarifului decontat pentru serviciile medicale oferite.

‘Pentru unitãtile sanitare private cu paturi, contributia personalã a asiguratilor trebuie sã fie stabilitã la nivel de unitate, serviciile fiind acordate la cererea acestora si pe baza consimtãmantului in scris, prealabil. Plafonarea contravalorii serviciilor hoteliere cu grad ridicat de confort, asociate serviciilor medicale, corelatã cu nivelul coplãtii serviciilor medicale stipulatã si cu imposibilitatea incasãrii oricãrei forme de contributie personalã de la asigurat, pune unitãtile private in imposibilitatea de a oferi pacientilor asigurati servicii medicale moderne, mai scumpe, cum ar fi chirurgie minim invazivã, ale cãror costuri nu pot fi acoperite de tariful decontat. O situatie similarã existã si in cazul serviciilor medicale spitalicesti acordate in regim de spitalizare continuã, limitate acum intre 5 si 10 lei, situatie in care ne dorim sã putem oferi pacientilor nostri servicii de cea mai bunã calitate, al cãror cost sã fie cunoscut de la inceput si asumat prin semnãturã’, sustine Cristian Hotoboc, presedintele Patronatului Furnizorilor de Servicii Medicale Private si al Aliantei Pentru Sãnãtate din Romania. Astfel, Patronatul cere Casei Nationale de Asigurãri de Sãnãtate ca in contractul cadru sã existe notiunea de ‘contributie personalã’ pentru servicii medicale si de cazare, intr-un mod transparent, stabilit si asumat prin semnãturã de cãtre beneficiar, incã de la inceputul tratamentului. Cresterea salariilor din sistemul public, mãsurã care nu se regãseste in calculatia de cost a serviciilor medicale oferite de unitãtile publice, dar care s-a repercutat automat prin presiune si crestere de salarii si in mediul privat, determinã o propunere de corectie a pretului plãtit de Casã, mai ales pentru procedurile chirurgicale. Cresterea propusã este, in medie, de 20%. ‘Tarifele la care sunt decontate serviciile medicale de cãtre Casa Nationalã de Asigurãri de Sãnãtate, fiind sub costul real, determinã furnizorii privati sã facã incasãri suplimentare, pentru a acoperi valoarea realã a acestora. Nu este vorba despre o ‘contributie personalã’ in adevãratul sens al cuvantului, ci despre servicii conexe, cum sunt cele de cazare, ori analize suplimentare. Am spus in repetate randuri cã ne aflãm intr-o situatie imposibilã intrucat, potrivit legii, accesul unui asigurat la serviciile medicale din pachetul de bazã, foarte generos in Romania, nu trebuie sã fie taxat suplimentar. În acest context, devine tot mai greu pentru o unitate privatã sã isi acopere costurile, riscand permanent sã fie acuzatã de nerespectarea legii, tocmai pentru cã existã o lacunã legislativã’, a completat Cristian Hotoboc.