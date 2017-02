Frumoase pernute! Si pline cu… tigãri!

vineri, februarie 3, 2017, 3:00

În ultima zi a lunii ianuarie, in jurul orei 21.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Albita s-a prezentat pentru efectuarea formalitãtilor de control, pentru a intra in tarã, cetãteanul moldovean Ion A., in varstã de 43 de ani, conducand un microbuz marca Mercedes Sprinter, inmatriculat in R. Moldova. Actionand in baza profilului de risc, s-a procedat la efectuarea unui control amãnuntit asupra autovehiculului, ocazie cu care echipa comunã de control, formatã din lucrãtori vamali si politisti frontierã, a descoperit, ascunse si nedeclarate, in scopul sustragerii de la controlul de frontierã, 4.200 tigarete, de diferite mãrci, disimulate in pernute de dormit si sub scaunele din fatã ale microbuzului. Conform prevederilor legale, a fost luatã mãsura retinerii tigaretelor, in valoare totalã de 945 lei, si sanctionarea contraventionalã a bãrbatului cu amendã in valoare de 8.000 lei.