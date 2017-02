Firmele strãine au investit în judetul Vaslui 39,4 milioane de euro

luni, februarie 20, 2017, 3:00

Anul 2016 s-a incheiat prost pentru judetul Vaslui in ceea ce priveste atragerea investitiilor strãine. Potrivit datelor Oficiului National al Registrului Comertului, in luna decembrie a fost inregistratã o singurã societate cu participare strãinã la capitalul social, investitia fiind in sumã de… 44,4 euro! Practic, la nivel national, firma inregistratã in judetul nostru reprezintã doar 0,23% din numãrul total al firmelor strãine inmatriculate in decembrie 2016. În aceeasi lunã, in judetul Vaslui a fost radiatã din Registrul Comertului o societate strãinã, valoarea capitalului subscris al respective firme fiind de 54.000 de euro. Conform acelorasi date, in perioada 1991 – 2015, in judetul Vaslui au fost inmatriculate 403 firme, adicã un procent de 0,19% din totalul societãtilor strãine inscrise in tara noastrã. Valoarea investitiilor realizate in judetului Vaslui se ridicã la suma de 39.490.000 euro. Pe de altã parte, anul 2016 nu a fost o perioadã fastã nici pentru firmele administrate de patronii romani. Unul din obiectivele intreprinzãtorilor locali a fost intocmirea unei strategii de dezvoltare economicã, deziderat care nu s-a indeplinit. ìAm nutrit speranta sã vedem o strategie de dezvoltare si relansare economicã, in mod special pentru judetul Vaslui. Încheiem incã un an, si aceastã strategie nu existã. Documentul trebuie sã prevadã actiuni in toate domeniile importante: infrastructurã, educatie, sãnãtate etc. Vasluiul este unul dintre judetele cele mai s‘race din tarã si are nevoie de o astfel de strategieî, declara Ovidiu Copacinschi, presedintele Asociatiei Patronale a Întreprinderilor Mici si Mijlocii Vaslui.