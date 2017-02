Dosarul electronic al drumului strategic a început sã fie încãrcat

miercuri, februarie 22, 2017, 3:00

Consiliul Judetean Vaslui a inceput sã incarce pe platforma Agentiei Regionale de Dezvoltare (ARD) Nord-Est dosarul in format electronic al drumului strategic Barlad – Codãesti. Dupã ce problema legatã de proprietãtile private de-a lungul drumului strategic a fost rezolvatã, acum mai sunt de solutionat cu ANIF-ul si Apele Romane situatiile privind proprietatea terenurilor de langã albile raurilor pe unde vor fi construite poduri. Tot in aceastã perioadã, ARD Nord-Est a raportat o serie de clarificãri privind intocmirea documentatiile cãtre toti aplicantii, solicitãri care trebuie indeplinite. ‘Sunt mai multi pasi de fãcut pentru depunerea proiectului. Apelul de finantare este deschis panã in luna iulie 2017, iar noi facem tot posibilul sã depunem proiectul cat mai repede. Trebuie sã fim in consonantã cu criteriile de eligibilitate, pentru a obtine finantarea nerambursabilã din fonduri europene’, a spus Valeriu Caragatã, administratorul judetului Vaslui. Proiectul ‘Reabilitare si modernizare Drum strategic judetean Barlad – Laza – Codãesti (DJ 245 – DJ 245M, DJ 247, DJ246) va dispune de o finantare de aproximativ 100 milioane de euro. ‘Dacã toate etapele vor decurge fãrã contestatii sau alte lucruri neprevãzute, din anul 2018 se vor putea incepe efectiv lucrãrile la drumul strategic. Vor fi semnate trei contracte de finantare, vor fi organizate trei licitatii pentru adjudecarea lucrãrilor, deoarece constructia drumului a fost impãrtitã pe trei tronsoane. Drumul strategic are o lungime de circa 100 kilometri’, a mai spus Valeriu Caragatã.