Doi proxeneti vasluieni, retinuti de… Ziua îndrãgostitilor!

joi, februarie 16, 2017, 3:00

Politistii Biroului de Investigatii Criminale Vaslui au reusit sã probeze activitatea infractionalã a doi bãrbati din municipiul Vaslui, cercetati penal sub aspectul sãvârsirii infractiunii de proxenetism.

În perioada decembrie 2016 – februarie 2017, Simion T., de 67 de ani, din municipiul Vaslui, si Viorel C., de 48 de ani, din comuna Poienesti, au inlesnit practicarea prostitutiei de cãtre douã minore din judetul Vaslui, in varstã de 17, respectiv 15 ani. Cei doi bãrbati cãutau clienti pentru cele douã tinere, obtinand astfel diferite sume de bani. De asemenea, Simion T. si Viorel C. au incercat sã determine sã practice prostitutia mai multe persoane de sex feminin cu situatia materialã precarã. Pe 14 februarie – ca o ironie, chiar de Ziua indrãgostitilor! -, politistii de investigatii criminale i-au retinut pe cei doi bãrbati pentru o perioadã de 24 de ore, iar ieri i-au prezentat la Parchetul de pe langã Judecãtoria Vaslui cu propunere de luare a unei mãsuri preventive. Dacã vor fi gãsiti vinovati de proxenetism, respect ßdeterminarea sau inlesnirea practicãrii prostitutiei ori obtinerea de foloase patrimoniale de pe urma practicãrii prostitutiei de cãtre una sau mai multe persoane’, cei doi riscã inchisoarea de la 2 la 7 ani si interzicerea exercitãrii unor drepturi. Dacã determinarea la inceperea sau continuarea practicãrii prostitutiei s-a realizat prin constrangere, pedeapsa este inchisoarea de la 3 la 10 ani si interzicerea exercitãrii unor drepturi. Faptele celor doi fiind sãvarsite fatã de un minor, limitele speciale ale pedepsei se majoreazã cu jumãtate.