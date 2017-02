Dezbatere publicã pe tema Legii nr. 150/2016

luni, februarie 20, 2017, 3:00

Comisia pentru afaceri europene si Comisia pentru agriculturã, silviculturã si dezvoltare ruralã din Senatul Romaniei, conduse de doi senatori de Vaslui, Gabriela Cretu, respectiv Doina Silistru, au organizat, miercuri, 15 februarie, o dezbatere publicã, in urma adoptãrii Legii nr. 150/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare, in contextul demarãrii procedurii de infrigement. La eveniment au participat senatorii din cadrul celor douã comisii parlamentare permanente, reprezentanti ai ministerelor implicate, ai retailerilor, prin Asociatia Marilor Retele Comerciale din Romania, ai Asociatiei Nationale a Comerciantilor Mici si Mijlocii din Romania, reprezentanti ai fermierilor din LAPAR, Federatia Nationalã Pro Agro, Agrostar si CATAR, ai industriei alimentare – ROMALIMENTA si APRIL, ai producãtorilor traditionali si ai consumatorilor, in total 49 de organizatii, federatii, asociatii de producãtori, cooperative. Subiectele abordate s-au axat pe douã directii: perceptia, in acest moment, la nivelul cetãtenilor si societãtii civile a Legii 150/2016 si, a doua, care ar fi directiile de actiune in vederea respingerii unei proceduri de infringement pe acest domeniu. În cadrul discutiilor, senatorul Gabriela Cretu, presedintele Comisiei pentru afaceri europene, a mentionat faptul cã ‘o eventuala imbunãtãtire a Legii nr. 150/2016 ar putea deveni un puternic instrument legislativ, un real sprijin in favoarea producãtorilor de produse alimentare si agroalimentare si ar putea revolutiona modul de gandire din agricultura romaneasca si de abordare a pietei in relatia cu retailerii, in conditiile in care aproximativ 70% din comertul cu produse alimentare si agroalimentare se desfãsoarã prin intermediul retailerilor’, a arãtat Gabriela Cretu. La finalul dezbaterii, s-a decis constituirea unui colectiv de lucru, format din senatori ai celor douã comisii, din cate un reprezentant din partea institutiilor statului prezente si un reprezentant al fiecãrei organizatii prezente, pentru elaborarea unei initiative legislative de modificare a Legii nr. 150/2016, acordand un termen de 30 zile pentru finalizarea acestuia. De asemenea, Comisia pentru afaceri europene si Comisia pentru agriculturã, silviculturã si dezvoltare ruralã din cadrul Senatului Romaniei au decis sã solicite procedura de urgentã, tinandu-se cont de situatia existentã.