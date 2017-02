Cutremurãtor: un tânãr bolnav mintal si-a ucis, cu douã cutite, bunica!

marți, februarie 28, 2017, 3:00

Un tânãr de 21 de ani, elev la fãrã frecventã la un liceu vasluian, si-a ucis cu sânge rece bunica care-l îngrijea în lipsa pãrintilor, plecati la muncã în strãinãtate. Crima a fost descoperitã de vecini, care bãnuiesc cã bãiatul, cunoscut cu probleme psihice si de comportament, ar fi comis gestul supãrat cã nu i se dã prea multã libertate.

Duminicã dimineatã, locuitori din Gura Bustei, suburbie a municipiului Vaslui, au alarmat politia, ingrijorati de faptul cã o vecinã, o femeie in varstã de 78 de ani, nu mai fusese vãzutã de cateva zile. Intrati in locuintã, politistii au dat de o scenã care i-a infiorat: femeia zãcea fãrã suflare, cu gatul tãiat, in pat, alãturi de douã cutite pline de sange. Principalul suspect este chiar nepotul bãtranei, care locuia, dupã plecarea pãrintilor la muncã in strãinãtate, impreunã cu aceasta, si care, la fel, nu mai fusese vãzut de vineri seara, momentul probabil al crimei. Bãiatul in varstã de 21 de ani, elev la fãrã frecventã la Liceul ‘Ion Mincu’ din Vaslui, era cunoscut cu probleme psihice, avand chiar certificat de handicap in acest sens. Mai mult, vecinii spun cã acesta avea si probleme de comportament, avand crize de furie ce izbucneau din tot felul de motive minore. Uneori, furia bãiatului era indreptatã chiar asupra bunicii sale, care, fost cadru didactic, incerca sã-l tinã in frau. Cazul a fost preluat de procurorii Parchetului de pe langã Tribunalul Vaslui, care au dispus internarea nepotului ucigas la Sectia de Psihiatrie a Spitalului Judetean de Urgentã Vaslui pentru a se stabili dacã, in momentul comiterii faptei, acesta avea discernãmant. Cercetãrile in acest caz vor continua pentru a se stabili circumstantele producerii evenimentului si adevãratele motive care l-au impins pe tanãr la crimã.