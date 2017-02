Cum a vrut unul dintre traficantii de droguri ascunse în cozonac sã scape de închisoare!

joi, februarie 16, 2017, 3:00

Unul dintre bârlãdenii condamnati dupã ce au fost prinsi cã aduceau în tarã canabis ascuns în interiorul unor cozonaci vrea sã scape de închisoare. Condamnat definitiv la 2 ani si 9 luni de închisoare pentru introducere în tarã si trafic de droguri, Octavan Tomescu a fãcut contestatie la executare, pe motiv cã în sentinta pronuntatã de Tribunalul Vaslui erau niste erori corectate abia dupã ce condamnarea a rãmas definitivã prin decizia în acest sens a Curtii de Apel Iasi. Erorile respective nu priveau însã pedepsa cu închisoarea, cea principalã. S-a uitat doar mentionarea, în cuprinsul minutei si dispozitivul sentintei penale, a pedepselor rezultante complementare si accesorii aplicate inculpatilor.

În luna februarie 2016, politistii si procurorii DIICOT au efectuat mai multe perchezitii la domiciliile a trei barlãdeni, Tiberiu Stefãnitã, zis Baneni, Radu Ciprian Costea si Octavian Tomescu, bãnuiti de trafic de droguri de risc. Cu aceastã ocazie, au fost descoperite 4 pachete continand o cantitate totalã de 488,60 grame de rezinã de canabis, ascunse in interiorul unui cozonac, dar si mai multe pistoale cu glont si cu gaz, o puscã semiautomatã si sute de cartuse. Cateva zile mai tarziu, celor trei li s-au adãugat in arest preventiv alti doi barlãdeni, Dragos Muresanu si Gabriel Stratulat, poreclit Gãvãnel, membri ai aceleiasi retele. Ei se ocupau cu introducerea in tarã a stupefiantelor procurate din Italia, fiind ajutati, contra unei cantitãti de droguri, de 2 consumatori, Costea si Tomescu. Toti cei 5 traficanti si-au recunoscut vina, astfel cã imediat dupã trimiterea lor in judecatã, in luna mai, magistratii Tribunalului Vaslui au dat sentinta in acest dosar. Capul retelei, Tiberiu Stefãnitã, care mai avea o condamnare primitã la inceputul anilor 2000 tot pentru trafic de droguri, a fost condamnat la 5 ani de inchisoare cu executare, pentru comiterea infractiunii de introducere in tarã de droguri de risc. Pentru aceeasi infractiune, Muresanu a fost condamnat la 2 ani si 8 luni de inchisoare, in timp ce Stratulat, la domiciliu cãruia au si fost gãsite o parte din droguri, a primit o pedeapsã totalã de 3 ani si 5 luni de inchisoare. Cei doi complici, Radu Costea si Octavian Tomescu, au fost condamnati la randul lor la cate 2 ani si 9 luni de inchisoare. Cu totii, au contestat pedepsele primite, contestatii respinse ca nefondate de magistratii Curtii de Apel Iasi. Cu o singurã exceptie: in cazul lui Stefãnitã, judecãtorii ieseni au considerat cã nu ar fi fost cazul unei recidive, acesta depãsind termenul de incercare aferent primei sale condamnãri, si in consecintã i-au redus condamnarea de la 5 la 3 ani de inchisoare. La doar douã sãptãmani dupã condamnarea definitivã, unul dintre traficanti, Octavian Tomescu, a fãcut, la Judecãtoria Vaslui, o cerere de contestatie la executare, sperand sã scape din penitenciar mult mai devreme decat termenul la care putea cere eliberarea conditionatã. Numai cã Tomescu a gresit instanta care ar fi putut solutiona o astfel de cerere, astfel, la sfarsitul lunii decembrie, Judecãtoria si-a declinat competenta in favoarea Tribunalului Vaslui, unde abia ieri a avut un prim termen de judecatã. Culmea, traficantul a executat deja un an, incluzand si perioada petrecutã in arest preventiv, din condamnarea de 2 ani si 9 luni primitã, astfel cã, peste 10 luni, ar fi putut solicita eliberarea conditionatã inainte de termen. Totusi, pe motiv cã, in sentinta initialã s-au strecurat niste erori corectate de judecãtorii Tribunalului Vaslui dupã pronuntarea sentintei definitive, la Curtea de Apel Iasi, Tomescu a decis cã nu ar strica sã incerce sã scape mai devreme din inchisoare. Asta cu atat mai mult cu cat el a mai beneficiat o datã de clementa judecãtorilor, in 2010, cand, condamnat la 3 ani si 8 luni de inchisoare pentru cã a fost prins in douã randuri bãut la volan si fãrã permis de conducere, judecãtorii barlãdeni l-au iertat de puscãrie, dispunand suspendarea conditionatã a executãrii pedepsei.