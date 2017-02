Cresteri salariale pentru personalul nedidactic din învãtãmântul de stat

vineri, februarie 24, 2017, 3:00

Guvernul a adoptat, ieri, o Ordonantã de Urgentã privind cresterea salariilor, începând cu luna februarie, a personalului nedidactic din învãtãmântul preuniversitar de stat. Conform noii grile, salariile acestei categorii de personal vor creste, în functie de vechimea în muncã, pânã la 1.947 lei/lunar.

Actul normativ adoptat, ieri, de Guvernul Romaniei va solutiona o serie de probleme apãrute in salarizarea personalul nedidactic din invãtãmantul preuniversitar si universitar, prin asezarea pe grilã, in functie de vechime, a salariilor acestei categorii de personal. Astfel, potrivit noii grile de salarizare, drepturile personalului nedidactic din invãtãmant se vor incadra intre salariul minim pe economie, respectiv 1.450 de lei, si 1947 lei, in functie de vechimea in muncã. De aceste majorãri salariale vor beneficia aproximativ 53.000 de persoane din domeniul educatiei, efortul financiar implicat fiind de aproximativ 90 milioane lei, sumã asiguratã prin bugetul aprobat pentru Ministerul Educatiei Nationale. ‘Am luat aceastã decizie pentru ca mãririle pe care leam fãcut in sistemul de invãtãmant sã se aplice si personalului nedidactic din acest domeniu de activitate, ca lucrurile sã fie cat se poate de echitabile pentru toatã lumea’, a declarat premierul Sorin Grindeanu. Mãsura a fost luatã de Guvern dupã consultãri avute miercuri, 22 februarie, de premierul Sorin Grindeanu, ministrul Educatiei Nationale, Pavel Nãstase, cu reprezentantii sindicatelor din educatie.