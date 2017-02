Credite de câteva sute de lei pentru supravietuire

miercuri, februarie 22, 2017, 3:00

Pensionarii sãraci din judetul Vaslui au sãrãcit si mai mult, câtã vrem majorãrile de pensii se simt mai mult la pensiile mari, de la 1.000 de lei în sus. Sub acest nivel, indexãrile anuale de câteva zeci de lei au fost înghitite deja de inflatie. Pentru a supravietui, bãtrânii fac credite si de câteva sute de lei. Astfel, 80% dintre bãtrânii care trec pragul CARP Vaslui au pensii mici.

În ciuda indexãrii anuale a pensiilor, foarte multi pensionari din judetul Vaslui trãiesc la limita subzistentei. Tudorache Caloian, presedintele Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor (CARP) Vaslui, spune cã 80% din pensionari au pensiile foarte mici si se confruntã cu mari probleme. ‘Am avut in aceste zile o pensionarã care a venit sã ia un credit de la noi. Am intrebat-o ce pensie are si… nu iti vine sã crezi! Dupã 35 de ani lucrati la Textila, primeste o pensie de numai 500 de lei. Ajung cei cu pensia socialã, care au lucrat mult mai putini ani, sã primeascã o pensie mai mare decat cei care au stagii lungi de cotizare. Sunt pensionari sãraci care vin la noi si cer imprumuturi de 300 lei, pentru cã nu isi permit sã returneze o sumã mai mare’, spune Tudorache Caloian. În prezent, CARP Vaslui are 4.708 membri activi, care achitã cotizatia lunarã si solicitã credite. Anul trecut, 2.199 de pensionari au solicitat si primit imprumuturi totale de 7.467.150 de lei. Media lunarã a creditelor achitate de CARP Vaslui a fost de 662.226 lei. Majoritatea imprumuturilor acordate pensionarilor au cuantumul intre 1.000 si 10.000 de lei. Cum era de asteptat, sunt si pensionari rãu platnici care nu respectã contractele de imprumut si nu isi achitã la timp ratele lunare. La aceastã datã, CARP Vaslui a predat la executorii judecãtoresti 20 de dosare ale pensionarilor datornici, in vederea recuperãrii sumei de 51.809 lei.

Bani frumosi pentru pensionarii cu pensii mari

La inceputul acestui an, Parlamentul Romaniei a adoptat o lege prin care se eliminã plata contributiei individuale de asigurãri sociale de sãnãtate (CASS) pentru toate pensiile, precum si a impozitului pe venit pentru pensiile sub 2.000 de lei. În total, aproximativ 27.473 de pensionari din judetul Vaslui beneficiazã de aceste facilitãti fiscale. Astfel, pe plaja de pensii cuprinsã intre 918 lei si 2.000 de lei, cresterile de pensii care au intrat in vigoare incepand cu data de 1 februarie 2017 sunt intre 10 si 195 de lei. Cresterile mai mici, in jur de 10 lei, sunt primite de pensionarii care au pensii intre 918 si 1.100 de lei, pentru care se anuleazã CASS-ul de 5,5%. În schimb, pentru pensionarii care au pensii mai mari de 1.100 lei, suma cu care a crescut pensiile este mai mare. Spre exemplu, la o pensie de 2.000 de lei, din care se eliminã impozitul pe venit si cota pentru fondul de sãnãtate, majorarea este de 195 lei. Mai mult, pensionarii care au pensii peste 2.000 de lei rãman cu o sumã mult mai mare in buzunar. Spre exem – plu, la o pensie de 2.500 de lei, suma cu care a crecut respectiva pensie este de peste 200 lei. Mai exact, din suma de 297 lei care reprezintã cota pentru fondul de sãnãtate care nu se mai plãteste, se scade suma de 80 lei care reprezintã impozitul pe venit rãmas in vigoare, si rezultã o crestere a pensie de peste 200 lei. Judetul Vaslui are in total 103.428 de pensionari.