Consultãri cu… sala goalã!

marți, februarie 28, 2017, 3:00

Niciun fermier din judetul Vaslui nu a participat la consultãrile privind stabilirea normelor de venit din sectorul vegetal pe 2017. În ciuda celor peste 200 de mailuri trimise, niciun producãtor nu a onorat invitatia. La nivelul conducerii Directiei pentru Agriculturã Vaslui, dezamãgirea este invers proportionalã cu prezenta: „Nu au niciun interes, doar ne fac reprosuri cã aceste norme sunt prea mari”, a declarat Gigel Crudu, directorul institutiei.

Pentru anul 2017, Directia pentru Agriculturã a Judetului Vaslui a stabilit urmãtoarele norme de venit pentru sectorul vegetal: flori si plante ornamentale – 4.130 lei/hectar, pomi pe rod – 2.500 lei/hectar, legume – 2.200 lei/hectar, legume pentru boabe – 1.126 lei/hectar, vie pe rod – 1.156 lei/hectar, cartofi – 1.282 lei/hectar, tutun – 736 lei/hectar, cereale – 182 lei/hectar, plante oleaginoase – 189 lei/hectar. Le publicãm în speranta cã vor ajunge si la urechile fermierilor din sectorul vegetal, care nu sunt interesati de nivelul impozitelor pe care le vor avea de plãtit in acest an. La fiecare inceput de an, in luna ianuarie, Directia pentru Agriculturã a Judetului (DAJ) Vaslui initiazã consultãri privind stabilirea normelor de venit din sectorul vegetal si zootehnic, in vederea achitãrii impozitului agricol. Pentru ca dezbaterile sã cuprinã cat mai multi producãtori agricoli, DAJ Vaslui a transmis peste 200 de invitatii cãtre reprezentantii asociatiilor profesionale din domeniile zootehnic si agricol, precum si ai producãtorilor din sectoarele vegetal, pomicol, viticol si legumicol, organizati in exploatatii agricole comerciale. Este vorba despre activitãtilor economice desfãsurate de cãtre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale. Consultãrile privind propunerile pentru normele de venit au loc in baza Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal si HG nr. 330/2014 privind aprobarea metodologiei pentru stabilirea normelor utilizate la impunerea veniturilor din activitãti agricole.

Dezinteres total

Gigel Crudu, directorul DAJ Vaslui, a spus in cele douã zile stabilite pentru consultãri pentru norma de venit in sectorul vegetal nu a venit niciun producãtor agricol. Fermierii au fost rugati sã vinã cu documentele contabile din care reies costurile de productie, veniturile obtinute, in baza cãrora se stabilesc normele de venit. ‘Noi am trimis mailuri catorva sute de fermieri, i-am invitat sã vinã la consultãri cu argumente si, impreunã, sã stabilim normele de venit pe 2017. Nu a venit niciunul. În 2016, am fãcut mai multe invitatii personal si au fost peste 10 fermieri la consultãri. Anul acesta, am zis sã invitãm cat mai multi producãtori. Nu au niciun interes, doar ne fac reprosuri cã aceste norme sunt prea mari. Pentru cã nu a fost nimeni din domeniul vegetal la consultãri, am stabilit noi normele de venit in baza datelor pe care le-am avut si le-am transmis la Ministerul Finantelor’, a spus Gigel Crudu.

Impozitul se plateste în doua rate

Impozitul agricol vizeazã veniturile care se provin din cultivarea produselor agricole vegetale, exploatarea plantatiilor viticole, pomicole arbustilor fructiferi si altele asemenea si cresterea si exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animalã, in stare naturalã. Contribuabilii isi pot achita impozitul pe venit si contributiile sociale aferente si la compartimentele de specialitate ale UAT-urilor corespunzãtoare localitãtii in care isi au domiciliul fiscal, dacã in localitatea respectivã nu existã o unitate teritorialã a ANAF. Impozitul pe venitul din activitãti agricole se calculeazã de organul fiscal competent pe baza declaratiilor depuse de contribuabili, prin aplicarea unei cote de 16% asupra venitului anual din activitãti agricole stabilit pe baza normei anuale de venit, impozitul fiind final. Pe langã cota de impozit pe venit de 16%, contribuabilii mai datoreazã si contributia de asigurãri sociale de sãnãtate de 5,5% aplicatã asupra normei de venit. Impozitul pe veniturile din activitãti agricole se plãteste la bugetul statului in douã rate egale, astfel: 50% panã la data de 25 octombrie inclusiv si 50% panã la data de 15 decembrie inclusiv. Pentru nerespectarea termenelor legale de platã se datoreazã dobanzi si penalitãti de intarziere.