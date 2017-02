Consilierii judeteni, invitati sã viziteze viitorul Centru Cultural Vaslui

vineri, februarie 17, 2017, 3:00

Lucrãrile la proiectul ‘Reparatii capitale si refunctionalizarea Casa Armatei Vaslui – Centrul Cultural Judetean Multifunctional’ sunt in plinã desfã – surare. Cum finantarea este asiguratã in totalitate de la Ministerul Dezvoltãrii si de la CJ Vaslui, constructorul are frontul de lucru asigurat. În ultimele luni, s-a lucrat la mecanica de scenã, finisaje, inlocuirea geamurilor etc. În acest ritm, se intentioneazã ca in prima parte a acestui an sã fie finalizate lucrãrile de reabilitare a constructiei. De asemenea, clãdirea va fi utilatã cu mobilier, se va construi o parcare in spate, care sã acopere necesitãtile intregului ansamblu. Clãdirea va dispune de spatii corespunzãtoare pentru organizarea de evenimente culturale de anvergurã, spectacole de teatru si concerte muzicale sau festivaluri organizate in scopul conservãrii si promovãrii culturii traditionale in judetul Vaslui. Dumitru Buzatu, presedintele Consiliului Judetean Vaslui, i-a invitat pe consilierii judeteni sã viziteze santierul Centrului Cultural Multifunctional, respectiv fosta Casã a Armatei. La ultima sedintã a CJ, Buzatu a precizat cã a fost prelungit contractul cu firma care executã lucrãrile. ‘Acolo va fi si o salã de teatru, care va gãzdui o stagiune a Teatrului ‘Victor Ion Popa’ din Barlad. În anul 2018, acolo vom gãzdui Festivalul Umorului ‘Constantin Tãnase’. Noi inchiriem spatii, facem tot felul de artificii pentru a oferi o locatie adecvatã acestui festival. Eu vã rog sã vizitati investitia. Sper ca cel care lucreazã acolo sã se tinã de cuvant si sã finalizeze investitia’, a spus Dumitru Buzatu.