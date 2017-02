Condamnare definitivã tânãrul care si-a violat sora

miercuri, februarie 22, 2017, 3:00

Curtea de Apel Iasi a respins ca nefondat apelul formulat de Dumitru Gabriel Panait împotriva condamnãrii la 10 ani de închisoare pentru cã, la începutul lunii mai 2016, si-a violat propria sorã, o adolescentã în vârstã de 15 ani. Individul, recidivist, îsi teroriza toti vecinii. Dupã ce fapta sa a fost descoperitã, s-a rãzbunat în felul lui: i-a tras o bãtaie sorã cu moartea mamei sale!

Monstrului din Hoceni care, chiar inainte de Pastele 2016, si-a violat propria sorã, i-a fost respinsã contestatia fãcutã impotriva sentintei Judecãtoriei Husi, prin care fusese condamnat la 10 ani de inchisoare, condamnare care, astfel, a rãmas definitivã. Dumitru Gabriel Panait, in varstã de 26 de ani, fusese recent eliberat din inchisoare, dupã ce ispãsise o pedeapsã de 3 ani pentru talhãrie, si revenise, de la Tulcea, pe plaiurile natale. La inceputul lunii mai, el a mers impreun‘ cu sora sa, o copilã in varstã de 15 ani, pe un camp din apropierea satului, pentru a culege iarbã. Acolo, individul a abuzat de copilã si apoi a amenintat-o cu moartea dacã va povesti cuiva cele intamplate. Speriatã, fata a mers la biserica din sat, insã nu a avut curaj sã-i spunã preotului ce a pãtit. A fost insã vãzutã plangand de cãtre o vecinã care, vãzand si urmele de violentã de pe corpul fetei, a insistat panã a afat cele petrecute. Asa a aflat despre viol si mama fetei, care a reclamat fapta la politie. Panã sã fie ridicat de politisti si dus la audieri, bãrbatul a apucat sã se rãzbune, luand-o la bãtaie pe mama sa pentru cã l-a reclamat. Dupã 3 luni de procese, in luna octombrie, Dumitru Gabriel Panait a fost condamnat la 10 ani de inchisoare. Nici in aceastã perioadã, si nici in urmãtorii 2 ani dupã eliberare, el nu va avea voie, in nici un fel, personal, telefonic sau prin corespondentã, sã ia legãtura cu sora sa ori sã se apropie de ea la mai putin de 100 de metri. De altfel, fata se simte pur si simplu terorizatã de fratele ei. În timpul procesului, cand a fost nevoie sã fie audiatã, copila a inceput sã tremure la vederea monstrului care a violat-o. Pentru a trece peste aceste probleme, fata a fost consiliatã psihologic de specialisti.