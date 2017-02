Concurs UNESCO adresat profesorilor vasluieni

luni, februarie 20, 2017, 3:00

Inspectoratul Scolar Judetean si Casa Corpului Didactic Vaslui invitã cadrele didactice din judet sã se înscrie la concursul national de proiecte didactice inter si transdisciplinare „Magister UNESCO”, editia 2017. Pe lângã diplome, cîstigãtorii fazelor judetene ale concursului vor primi premii constând în cãrti si materiale didactice..

În curand, va debuta concursul national de proiecte didactice inter si transdisciplinare ßMagister UNESCO’, editia 2017, in cadrul celei de-a V-a editii a Forumului Educational MAGISTER. Acest concurs este organizat de Comisia Nationalã a Romaniei pentru UNESCO si Editura Nicolescu si este destinat profesorilor de limba si literatura romanã, matematicã si limba englezã din judet, cu aptitudini, inclinatii si interes pentru probleme fundamentale din domeniile educatiei, stiintei si culturii. ‘Cadrele didactice participante la concurs vor pregãti o lucrare stiintificã/didacticã ce abordeazã una dintre temele stabilite anual de Comisia Nationala a Romaniei pentru UNESCO. Tema lucrãrilor Concursului Magister UNESCO din acest an este ßEducatia pentru dezvoltare durabilã. Initiative de inovare socialã in scoli si licee’. Lucrãrile inscrise in concurs trebuie sã aibã un continut didactic educational, inter si/sau transdiciplinar, sã fie inovative si sã respecte prevederile legislatiei in vigoare in domeniul drepturilor de autor. Concursul nu necesitã fonduri de la buget si este gratuit pentru profesori’, anuntã ISJ Vaslui. Lucrãrile vor fi transmise prin postã, pe suport optic (CD/DVD), la adresa Casei Corpului Didactic Vaslui: Strada Stefan cel Mare nr. 37, Vaslui, mentionandu-se pe plic PROIECT ‘MAGISTER UNESCO’, precum si numele scolii / liceului si adresa completã a institutiei de invãtãmant, inclusiv datele de contact ale participantilor, si prin e-mail, pe adresa mustateamonica@yahoo.com, in atentia prof. Mustãtea Monica, panã pe 1 martie, urmand sã fie jurizate panã pe 1 aprilie 2017. Concursul ßMAGISTER UNESCO’ are douã faze: prima, judeteanã, la care participã lucrãri realizate de profesori de gimnaziu sau liceu, jurizate la nivel judetean, panã la data de 1 aprilie 2017, de un juriu de specialitate stabilit sub coordonarea Comisiei Nationale a Romaniei pentru UNESCO, ce vor fi premiate cu diplomã semnatã de Comisie si de ceilalti parteneri judeteni. Colectarea lucrãrilor si jurizarea pe plan local vor fi coordonate de Casa Corpului Didactic, in colaborare cu reprezentanti locali ai asociatiilor, centrelor si cluburilor pentru UNESCO. Lucrãrile castigãtoare la nivel de judet, calificate la faza nationalã, vor fi apoi jurizate de un juriu national de specialitate stabilit de Comisia Nationalã a Romaniei pentru UNESCO, care va decide castigãtorul competitiei. Premiile constau in cãrti sau alte materiale didactice pentru fiecare dintre locurile castigãtoare la nivel de judet si intr-un mare premiu, acordat castigãtorului etapei nationale. Modalitatea de transmitere a lucrãrilor, cerintele si criteriile de evaluare sunt descrise in Regulamentul de organizare si desfãsurare a Concursului ‘Magister UNESCO’, afisat pe site-ul ISJ Vaslui. Rezultatele concursului vor fi publicate pe http://www.niculescu.ro pe data de 25 iunie 2017.