Colaborare între inspectoratele scolare din Vaslui si Republica Moldova

miercuri, februarie 22, 2017, 3:00

O delegatie a Inspectoratului Scolar National (ISN) din Republica Moldova, condusã de directorul institutiei, Ana Vivdici, se aflã în aceste zile la Vaslui, pentru a vedea cum sunt organizate structurile de învãtãmânt în România. Vizita face parte din actiunile prevãzute într-un acord cadru de colaborare încheiat între ISJ Vaslui si institutia similarã din Republica Moldova, proaspãt înfiintatã.

În cadrul unei vizite de 3 zile fãcutã in judetul Vaslui, conducerea ISN Moldova, Ana Vivdici, directorul institutiei, Adelina Ghetiu, director adjunct, si Eudochia Ceban, sef adjunct directie, au fost oaspetii Institutiei Prefectului Vaslui. La intalnirea la care au participat si Gabriela Plãcintã, inspectorul general al Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ) Vaslui, si Alexandru Mitã, purtãtorul de cuvant al ISJ Vaslui, s-a discutat relatiile intre diversele institutii si ISJ Vaslui, in special felul in care acestea colaboreazã in diverse situatii. Un alt punct al intalnirii a privit colaborarea intre ISJ Vaslui si ISN Moldova si intre scolile de pe ambele maluri ale Prutului in vederea implementãrii de programe comune, atat educationale, cat si de investitii prin atragerea de fonduri europene sau guvernamentale. „Avem semnat Acordul-Cadru de cooperare institutionalã internationalã intre Inspectoratul Scolar Judetean Vaslui si Inspectoratul Scolar National al Republicii Moldova, prin intermediul cãruia au fost stabilite principiile cooperãrii dintre institutia nou infiintatã in Republica Moldova si ISJ Vaslui. Dorim sã incheiem cat mai multe parteneriate intre scoli din judetul Vaslui si cele din Republica Moldova. Împreunã putem dezvolta proiecte, care sã conducã la dezvoltarea si imbunãtãtirea celor douã sisteme de invãtãmant’, a anuntat Gabriela Plãcintã, inspectorul general al ISJ Vaslui. „Inspectoratul Scolar National Moldova este o institutie nouã, aflatã in perioada definitivãrii cadrului normativ, care sã specifice clar rolul si responsabilitãtile acesteia. „Suntem o institutie nouã si vrem sã introducem in invãtãmantul nostru cat mai multe dintre ideile de bunã practicã din invãtãmantul romanesc. Avem multe de invãtat din experienta voastrã. Vrem sã punem accent pe transparentã, comunicare si promovare. Intentionãm sã implementãm si anumite proiecte, pentru perfectionarea cadrelor didactice, dar si pentru modernizarea sistemului nostru de invãtãmant’, a spus Ana Vivdici. Directorul ISN a fost interesatã de relatia dintre Inspectoratul Scolar si Institutia Prefectului, prefectul Isabel Bogdan explicand cã existã o colaborare excelentã, cele douã institutii fiind active in derularea anumitor activitãti si proiecte. „Avem o colaborare stransã cu Inspectoratul Scolar Judetean, cãruia ii oferim sprijinul de cate ori este nevoie. Sunt convins cã veti avea numai de castigat din aceastã vizitã. Învãtãmantul vasluian este unul de calitate, cu rezultate foarte bune pe plan national si international. Poate fi considerat un exemplu de bune practici’, a subliniat prefectul Isabel Bogdan. În timpul vizitei in judetul Vaslui, cele trei reprezentante ale ISN Moldova vor vizita grãdinite, scoli gimnaziale, licee, Liceul cu Program Sportiv, pentru a vedea cum sunt organizate structurile de invãtãmant in Romania. Colaborarea intre inspectoratele scolare din Moldova si judetul Vaslui este cu atat mai beneficã cu cat numai putin de 23 de elevi moldoveni sunt inscrisi, in acest an scolar, in unitãtile de invãtãmant de stat vasluiene, toti beneficiind de burse de studiu din partea statului roman.