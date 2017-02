Cel mai bun frate din lume trãieste în Stãnilesti

luni, februarie 27, 2017, 3:00

Pentru cã a „poftit” la viitoarea sa cumnatã, evident, fãrã voia acesteia, Petricã Enache, de 36 de ani, a fost condamnat definitiv la 6 ani de închisoare, pentru viol si lipsire de libertate. Bãrbatul a fost iertat de fratele sãu, însã nu si de victimã, în ciuda insistentelor viitorului sot. Acesta pare, de altfel, sã fie si motivul pentru care, între timp, cei doi viitori soti s-au despãrtit.

Pe 15 septembrie 2016, chiar de Sãrbãtoarea Sfintei Maria, afland cã iubita fratelui sãu mai mic a rãmas singurã in locuintã, Petricã Enache, un bãrbat de 36 de ani, din Chersãcosu, comuna Stãnilesti, a intrat peste femeie si, fãrã sã stea prea mult pe ganduri, sa nãpustit asupra ei. Dupã ce a imobilizat tanãra in varstã de 19 ani, a lovit-o pentru a o ‘convinge’ sã intretinã cu el relatii sexuale. La sfarsit, a amenintat victima cã o va omori dacã va povesti fratelui sãu cele intamplate. Fata nu a tinut cont de amenintãri si, dupã ce a scãpat din mainile agresorului, s-a dus direct la Politie, unde a fãcut plangere. Politistii Biroului de Investigatii Criminale Husi au demarat cercetãrile si au dispus efectuarea unei constatãri medicolegale, la Serviciul de Medicinã Legalã Vaslui, in urma cãreia s-a stabilit cã tanãra a fost victima unor acte de violentã fizicã si sexualã. Drept urmare, agresorul a fost arestat preventiv si, ulterior, trimis in judecatã pentru comiterea infractiunilor de viol si lipsire de libertate in mod ilegal. În timpul cercetãrilor, iubitul victimei, care si-a iertat fratele, a incercat sã o convingã pe victimã sã facã acelati lucru, insã fata a refuzat sã-si retragã plangerea si, chiar dacã nu a mai cerut daune morale, a insistat ca agresorul sã fie pedepsit. În luna noiembrie, Petricã Enache a fost condamnat la 6 ani de inchisoare, jude – cãtorii huseni interzicandu-i, totodatã, ca pe timpul executãrii pedepsei si, ulterior, incã doi ani, sã comunice cu persoana vãtãmatã, inclusiv telefonic, prin corespondentã sau in orice alt mod sau sã se apropie de aceasta la o distantã mai micã de 100 de metri. Violatorul a contestat in zadar decizia Judecãtoriei Husi, care a rãmas definitivã dupã ce, joia trecutã, Curtea de Apel Iasi a respins ca nefondat apelul formulat de condamnat.