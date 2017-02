Cea mai grea pedeapsã: nu are voie sã pescuiascã un an!

luni, februarie 27, 2017, 3:00

Un bãrbat din Murgeni, si-a fãcut un obicei din a-si procura cele necesare dând iama prin magaziile vecinilor, si asta nu o datã, ci vizitându-le în mod regulat. Când era prins, Mihãitã Lucian Sârbu scãpa de pedeapsã împãcându-se cu pãgubitii, care, din acest motiv, îsi retrãgeau plângerile. Chiar dacã, întrun sfârsit, s-a ales cu o condamnare, de 3 ani de închisoare cu suspendare, bãrbatul este supãrat din alt motiv: timp de un an, el nu va avea voie sã pescuiascã în renumitele bãlti din Cârja!

De profesie hot, unui bãrbat din Carja i s-a infundat, doi dintre pãgubiti mergand panã la capãt si cerand pedepsirea fãptasului, ba, mai mult, ajungand la judecatã, refuzand sã se impace cu hotul. Prima datã, in 2014, individul a fost condamnat pentru 3 fapte de braconaj in dauna unei societãti piscicole din Carja la o pedeapsã totalã de 5 luni de inchisoare cu suspendarea executãrii. În plus, a primit o pedeapsã complementarã de interzicere a dreptului de a pescui timp de 1 an, a cãrei punere in aplicare a fost, de asemenea, suspendatã. Un an mai tarziu, in preajma Anului Nou 2015, in timp ce incã era in perioada de incercare de 2 ani si 5 luni stabilitã de judecãtori la prima condamnare, Sarbu a fost prins in timp ce incerca sã se aprovizioneze din magazia unui vecin, pe care, cu cateva zile inainte il mai ‘vizitase’ in acelasi scop. Cercetat pentru violare de domiciliu si furt calificat, Mihãitã Lucian Sarbu a fost condamnat de aceastã datã la 3 ani de inchisoare, insã tot cu suspendare. Tinand cont de activitatea infractionalã, procu – rorii Parchetului de pe langã Judecãtoria Barlad au apelat aceastã sentintã, sperand la o pedeapsã cu executare, poate-l va lecui pe hot de nãravuri. Chiar dacã au admis apelul si au considerat infractiunile din cele douã dosare ca fiind con – curente, judecãtorii Curtii de Apel Iasi au mentinut atat ultima pedeapsã, de 3 ani de inchisoare, cat si suspendarea executãrii acesteia. În schimb, au dispus punerea in executare a pedepsei complementare de interzicere a dreptului de a pescui timp de 1 an. În consecintã, Sarbu nu va avea in aceastã perioadã dezlegare la pestele altora!