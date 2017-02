Castigãtorii concursului «Eminescu, glasul poeziei populare»

miercuri, februarie 1, 2017, 3:00

Amânat din cauza ninsorilor, dar si a „Zilei Unirii Principatelor”, concursul de eseuri si de interpretare „Eminescu, glasul poeziei populare”, destinat liceenilor vasluieni, si-a desemnat cîstigãtorii. Pe lângã premiile puse în joc de organizatori, cei mai talentati liceeni au sansa sã fie selectati în viitoarea trupã de teatru care se va înfiinta în municipiul Vaslui. Premiul I la concursul de eseuri a fost adjudecat de o elevã a Liceului „Emil Racovitã”, Miruna Chebac, al cãrei eseu va fi publicat în revista „Est” a CJCPCT Vaslui, în timp ce, la interpretare, cea mai bunã a fost consideratã Teodora Costin.

Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale (CJCPCT) Vaslui, in parteneriat cu Inspectoratul Scolar Judetean Vaslui, a organizat o nouã editie a concursului dedicat poetului national Mihai Eminescu. Tema editiei 2017 a concursului a fost ‘Eminescu, glasul poeziei populare’. Initial, perioada in care ar fi trebuit sã se desfãsoare cele douã sectiuni ale concursului, cea de creatie literarã (eseu) si cea de interpretare s-ar fi vrut sã coincidã cu cea in care este celebratã nasterea marelui poet. Din pãcate, suspendarea cursurilor, din cauza ninsorilor si a viscolului, nu a dat nici organizatorilor posibilitatea de a promova evenimentul, dar nici elevilor timpul necesar pentru a se pregãti. În consecintã, concursul a fost amanat cu o sãptãmanã, sectiunea de creatie literarã a con – cursului desfãsurandu-se vineri, 20 ianuarie. Juriul, format din prof. Irina Popa, de la Liceul ‘Mihail Kogãlniceanu’, si prof. Mirela Sãlcianu, de la Liceul ‘Emil Racovitã’, au desemnat castigãtorii, pe primele 3 locuri situandu-se elevi din anul terminal al Liceului ‘Emil Racovitã’: Miruna Chebac, premiul I, Ana Maria Mãrãndescu, premiul II, si Nicoleta Manolachi care, alãturi de Denisa Emanuela Luca, elevã in clasa a XI-a a Colegiului Economic ‘Anghel Ruginã’, a impãrtit premiul III. O altã elevã a colegiului ‘Anghel Ruginã’, Andreea Mãdãlina Bãdit, a castigat mentiunea I, in timp ce Adina Bianca Cãldare si Oana Crenguta Atãnãsoaie, de la Liceul cu Program Sportiv Vaslui, Andrea Ungureanu, de la Liceul ‘Stefan Procopiu’, si Elena Alexandra Bãetu, Andreea Cãtãlina Chiriac, Diana Anisoara Profireanu si Daniela Bianca Gurgutã, eleve ale Colegiului Economic ‘Anghel Ruginã’, au fost castigãtoarele mentiunii a II-a. În ceea ce priveste sectiunea de interpretare, concursul a suferit o nouã amanare fatã de data anuntatã initial, dupã ce ziua de 23 ianuarie a fost declaratã zi liberã nelucrãtoare. Chiar si asa, con – cursul, care a constat in interpre – tarea unei creatii, la liberã alegere, din opera poetului national a strans la start multi liceeni vasluieni, cu reale calitãti actoricesti. Tocmai de aceea, sarcina juriului format din Sorin Ghiorghe si Ramona Ananie, actori ai Teatrului ‘V. I. Popa’ din Barlad, a fost una foarte grea, acestia decizand ca premiul I sã revinã Teodorei Costin, premiul al II-lea Aurei Teletin, iar premiul III, lui Casian Ilarion Ciobanu. Au fost acordate si 4 mentiuni I, castigate de Alina Ciolacu, Diana Carniceanu, Smaranda Spumã si Roxana Nastur, alti 10 liceeni find recompensati cu mentiunea a II-a. ‘Ca la fiecare editie a con – cursurilor organizate de institutia noastrã dedicate poetului national Mihai Eminescu, ne bucurã sã vedem faptul cã liceenii vasluieni sunt iubitori de literaturã si, in mod special, cã sunt atat de bine pre – gãtiti, atat eseurile, cat si inter pretãrile fiind de cea mai bunã calitate’, a declarat Anca Iacob, coordo – natoarea proiectului ‘Eminescu – glasul poeziei populare’. Trebuie insã remarcatã lipsa elevilor Liceului ‘Mihail Kogãlniceanu’ de la editia din acest an a concursului, lipsã motivatã prin alte activitãti la care acestia au participat in aceastã perioadã.