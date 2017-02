Carnavalul pe bani publici continuã!

miercuri, februarie 8, 2017, 3:00

Localitãtile din judetul Vaslui au reusit sã comitã abateri si nereguli în gestionarea bugetelor locale în sumã de 63,9 milioane lei. Potrivit Raportului Curtii de Conturi Vaslui pe anul 2015, la aceste abateri se adaugã suplimentar prejudicii exonerate la platã de 235.000 lei. La unele primãrii, inspectorii financiari au descoperit achitarea ilegalã unor sporuri, premii etc. în sumã de 422.000 lei. În alte comune, au fost plãtite convorbiri telefonice în interes personal ce totalizeazã 79.000 lei, iar plimbãrile personale au fãcut o «gaurã» de 104.000 lei în fondurile publice.

Curtea de Conturi (CC) a publicat Raportul privind finantele publice locale pe anul 2015 la nivelul judetului Vaslui. Tn urma actiunilor de audit financiar desfãsurate in perioada 1 ianuarie – 25 noiembrie 2016 la unitãtile administrativ-teritoriale, CC Vaslui a constatat abateri de la legalitate si regularitate, care au condus la atragerea de venituri suplimentare in sumã totalã de 1.402 mii lei, din care venituri suplimentare 1.197 mii lei si accesorii 205 mii lei. Abaterile de la legalitate si regularitate care au condus la prejudicierea bugetelor locale au insumat 3.272 mii lei, din care 2.802 mii lei prejudicii si 470 mii lei accesorii corespunzãtoare. Suplimentar s-au constatat si consemnat prejudicii exonerate la platã in sumã de 235 mii lei, care intrã sub incidenta Legii nr. 124/2014 privind unele mãsuri referitoare la veniturile de naturã salarialã ale personalului plãtit din fonduri publice. Suma de 235 mii lei nu este totalizatã in valoarea prejudiciilor. Totodatã, s-au constatat abateri financiar contabile de 59.289 mii lei care nu au generat producerea de prejudicii, dar au avut un impact semnificativ asupra situatiilor financiare incheiate. „Se poate aprecia cuantumul unor nereguli care au cauzat prejudicii avand la bazã nerespectarea legislatiei in domeniu, ce a fost depãsit de cuantumul acelor nereguli care nu au produs prejudicii, dar care s-au produs cu o frecventã semnificativã in activitatea entitãtilor verificate si care reprezintã adevãrate surse generatoare de risipã a fondurilor publice/elementelor patrimoniale, avand la origine aceleasi disfunctionalitãti, respectiv incoerente in interpretarea normelor, generate in mare parte, de neaplicarea intocmai a reglementãrilor in domeniu”, se aratã in raportul CC Vaslui.

Sporuri si premii achitate ilegal

Tn ceea ce priveste buna gestiune a fondurilor publice, au fost descoperite plãti de sporuri sau alte drepturi bãnesti cãtre personalul din administratia publicã localã, cu nerespectarea regulilor si principiilor stabilite de cadrul legal. Tn total, sumele acordate ilegal se ridicã la 422 mii lei si au fost localizate de comisarii CC Vaslui in comunele Bogdãnita, Botesti, Costesti, Cretesti, Dodesti, Dimitrie Cantemir, Dumesti, Mãlusteni, Pogonesti, Stãnilesti, Stefan cel Mare, Vulturesti etc. Mai mult, s-au constatat plãti efectuate, de natura drepturilor salariale, sporurilor, premiilor sau a altor drepturi bãnesti acordate functionarilor publici, personalului contractual si persoanelor care ocupã functii de demnitate publicã, cu nerespectarea regulilor si principiilor stabilite de cadrul legal/drepturilor salariale acordate unor persoane din invãtãmant, fãrã ca acestea sã se regãseascã nominalizate in hotãrarile judecãtoresti in baza cãrora s-a efectuat plata, abaterea fiind in sumã totalã de 235 mii lei. Abaterea a fost consemnatã in Bogdãnita, Botesti, Costesti, Cretesti, Dimitrie Cantemir, Dodesti, Ivãnesti, Lunca Banului etc. Tn alte localitãti s-au operat cheltuieli cu bunuri si servicii fãrã contraprestatie, care a condus la efectuarea de plãti nelegale de 122 mii lei, localizate in Botesti, Bogdãnita, Girceni, Hoceni, Ivãnesti etc. S-a descoperit, de asemenea, acordarea de ajutoare pentru incãlzirea locuintei in sumã de 120 mii lei fãrã a se respecta conditiile legale (beneficiarii detineau depozite bancare mai mari de 3000 lei/au realizat venituri salariale peste plafonul legal sau nu mai erau beneficiari de ajutor social). Neregulile au fost constatate in Barlad, Murgeni, Berezeni, Costesti, Dodesti, Drinceni, Fruntiseni, Gãgesti, Gherghesti etc.

Plimbari si abonamente telefonice în interes personal

Tn alte comune, s-au descoperit plãti nelegale, insumand 44 mii lei, reprezentand cheltuieli de transport efectuate fãrã temei legal. Din fonduri publice s-au achitat si abonamente si convorbiri telefonice in interes personal ce totalizeazã 79 mii lei in Blãgesti, Ciocani, Dimitrie Cantemir, Drinceni, Fruntiseni, Gãgesti, Gherghesti, Hoceni, Lunca Banului etc. Primãriile nu au respectat nici prevederilor legale referitoare la consumul de carburanti si efec tuarea reparatiilor auto, nereguli care au creat un prejudiciu de 104 mii lei la Murgeni, Blãgesti, Gherghesti, Ivãnesti, Pogonesti, Solesti. Pe langã plata din bugetul local a utilitãtilor pentru spatiile inchiriate, fãrã a fi recuperate de la chiriasi, in sumã totalã de 29 mii lei, in unele comune precum Blãgesti, Hoceni, Pãdureni, Pochidia s-au fãcut cheltuieli de protocol in sumã de 17 mii lei, prin depãsirea baremurilor stabilite de actele normative in vigoare. Nu in ultimul rand, au fost operate plãti fãrã contraprestatie ca urmare a acceptãrii la platã a unor cantitãti prin situatiile de lucrãri, care la inspectia fizicã in teren, s-a constatat cã nu erau executate, in sumã totalã de 1.811 mii lei: Mãlusteni – 636 mii lei, Gãgesti – 134 mii lei, Drinceni – 66 mii lei, Lunca Banului – 52 mii lei, Stãnilesti – 24 mii lei, UATC Tãcuta – 18 mii lei, UATM Vaslui – 17 mii lei, Murgeni – 12 mii lei etc.