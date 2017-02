Când începe procesul medicilor care dãdeau adeverinte în alb doritorilor de permise auto?

miercuri, februarie 22, 2017, 3:00

Incertitudine în ceea ce priveste procesul în care 17 cadre medicale, din care 3 medici vasluieni, sunt acuzati de constituirea de grup infractional organizat si fals material în înscrisuri oficiale în formã continuatã. Procurorii vor trebui sã decidã dacã merg mai departe cu procesul, dupã ce Tribunalul Vaslui a exclus din dosarul de urmãrire penalã mai multe declaratii si procese verbale ale acuzatilor. Acestia au fost trimisi în judecatã pentru cã avizau fisele medicale ale candidatilor la examenul pentru obtinerea permiselor de conducere fãrã ca mãcar sã-i examineze. Actele erau fãcute prin intermediul unei clinici din Bacãu, New Central Med, cu punct de lucru în Vaslui, recunoscutã pentru acest fel de practici, prin care oameni cu grave probleme medicale ajungeau sã obtinã permise de conducere. Patroana clinicii, Elena Nitescu Dutã, mai este judecatã si într-un alt dosar, pentru cã a încercat sã dea mitã conducerii DSP Vaslui pentru ca punctul de lucru sã fie reautorizat.

În 2014, dr. Mioara Dascãu, presedintele Colegiului Medicilor Vaslui, sesiza procurorii cu privire la unele nereguli in legãturã cu eliberarea, de cãtre o clinicã bãcãoanã cu punct de lucru in Vaslui, New Central Med, a dosarului medical necesar can – didatilor la inscrierea la examenul pentru obtinerea permisului de conducere auto. Ea reclama faptul cã cei mai multi dintre absolventii scolilor de soferi mergeau la clinica privatã, achitau o taxã si, fãrã a fi examinati de medicii cu care clinica avea contract de colaborare, primeau fisa auto cu toate parafele necesare. ‘M-am confruntat cu pacienti cu afectiuni grave care au obtinut parafele pe fisele medicale, desi boala lor este incompatibiã cu condusul unui vehicul. Pacient cu sindrom Sprengel, cu vertebre sudate, care nici nu se poate misca, avea avizele mecicilor specialisti cã este apt pentru conducere, (…) sau cu tumori cerebrale, cu metastaze, cu epilepsie’, declara, la acel moment, dr. Mioara Dascãu. Imediat dupã demararea anchetei, de cãtre Serviciul de Investigare a Criminalitãtii Economice Vaslui, punctul de lucru din municipiul Vaslui al clinicii bãcãoane a fost inchis. Mai multi vasluieni, care achitaserã deja taxele pentru examinare, au fost obligati atunci sã se deplaseze la Bacãu fie pentru a-si primi fisele medicale, fie pentru a-si recupera banii. Ancheta a fost finalizatã, in octombrie anul trecut, prin trimiterea in judecatã, pe langã conducerea firmei respective, a nu mai putin de 17 medici si asistente medicale: Gabriela Parlog, medic medicinã internã la Bacãu, Abu Gamea Naeif, medic ORL in cadrul Spitalului Judetean de Urgentã Vaslui, Elena Gabriela Strambeanu, medic din Vaslui, Carmen Covrig, medic psihiatru din Bacãu, Gabriela Dominte, medic ORL din Bacãu, Constantin Negru, medic din Bacãu, Oana Cristina Zaharia, medic psihiatru in Vaslui, asistentele medicale Monica Cruceanu si Gianina Elena Ciubotaru. În afara acestora, au mai fost trimisi in judecatã in acelasi dosar si Silviu Cataramã, administrator al Scoalii de Soferi Uniprev Auto SRL Vaslui, Simona Botezatu, Bianca Elena Mardare, Mihaela Vasilica Aancutei, Lenuta Matei, Lenuta Smuc. Cei 17 inculpati sunt acuzati de constituire de grup infractional organizat, fals intelectual, instigare la fals, medicii fiind trimisi in judecatã pentru cã isi puneau avizele pe fisele medicale ale candidatilor la examenul pentru obtinerea permiselor de conducere, fãrã a examina pacientii, fiind eliberate fise me – dicale cu mentiunea ‘apt pentru condus’ unor persoane cu afec – tiuni grave, incompatibile cu calitatea de conducãtor auto. Numãrul avizelor medicale eliberate de medicii acuzati este de peste o mie, numai in sarcina Monicãi Cruceanu fiind retinute nu mai putin de de 963 de acte materiale, adeverinte fiind duse la parafat, in timp ce cealaltã asistentã a clinicii New Central Med, Gianina Elena Ciubotaru, este acuzatã de fals in inscrisuri pentru alte 910 acte materiale! În ceea ce-i priveste pe cei 3 medici vasluieni trimisi in judecatã, Abu Gamea Naeif a semnat si parafat 110 astfel de adeverinte, Elena Gabriela Strambeanu, ‘doar’ 30 astfel de acte, iar psihiatrul Oana Cristina Zaharia a eliberat 103 adeverinte. Luni, 20 februarie, Tribunalul Vaslui a parcurs ultima etapã inaintea inceperii efective a pro – cesului, prin constatarea compe – tentei materiale si teritoriale a acestei instante de solutionare a cauzei. Totodatã, judecãtorii au constatat legalitatea sesizãrii instan – tei, cu cateva observatii, respectiv cu excluderea din dosarul de urmãrire penalã intocmit de procurori a unor procese verbale si a unor declaratii date de inculpati in faza de urmãrire penalã. În aceste conditii, instanta a dat un termen de 5 zile Parchetului de pe langã Tribunalul Vaslui sã comunice dacã isi mentine dispozitia de trimitere in judecatã sau solicitã restituirea cauzei. Patroana clinicii, Elena Nitescu Dutã, mai este judecatã si intr-un alt dosar, acuzatã de cumpãrare de influentã, pentru cã, in 2014, a incercat sã dea mitã parfumuri si diverse sume de bani conducerii DSP Vaslui pentru a primi mai repede autorizatia de functionare a punctului de lucru. Culmea, totul sa aflat in timpul anchetei cu adeverintele pentru scoala de soferi, chiar de la asistenta Gianina Elena Ciubotaru, cea care s-a ocupat de formalitãtile privind reavizarea punctului de lucru Vaslui a SC New Central Med SRL. ‘Atentiile’ oferite, atat parfumurile scumpe, cat si banii, 100 de euro si 800 de lei, au fost refuzate.