Cãlãtorii gratuite cu trenul pentru studenti si reduceri de 50% pentru elevi, de la 1 februarie

Începând de ieri, studentii beneficiazã de gratuitate la transportul feroviar intern, pentru trenurile Regio si InterRegio, la clasa a doua, în timp ce elevii din învãtãmântul obligatoriu, profesional – inclusiv postliceal, liceal acreditat/autorizat beneficiazã de tarif redus cu 50%, a anuntat CFR.

Potrivit CFR Cãlãtori, studentii romani si strãini inmatriculati la o formã de invãtãmant cu frecventã – licentã, master, doctorat – in institutiile de invãtãmant superior acreditate din Romania vor putea cãlãtori gratuit cu trenurile Regio si InterRegio, la clasa a doua, pe tot parcursul anului calendaristic, indiferent de distantã sau rutã, iar abonamentele lunare gratuite cu numãr nelimitat de cãlãtorii se vor elibera pe distante de panã la 300 de kilometri. Abonamentele pot fi procurate numai de la casele de bilete dotate cu sistem electronic de emitere. Biletele gratuite pentru studenti pot fi procurate de la casele de bilete sau de la personalul de tren in baza legitimatiei de student pentru reducere sau gratuitate la transport, vizatã pentru anul universitar 2016/2017 sau a adeverintei eliberate de institutia de invãtãmant superior la care sunt inmatriculati si a actului de identitate (carte de identitate sau pasaport). Aceste documente sunt necesare si la verificarea cãlãtoriei in tren, precizeazã CFR Cãlãtori. De asemenea, elevii din invãtãmantul obligatoriu, profesional – inclusiv postliceal, liceal acreditat/autorizat beneficiazã de tarif redus cu 50% pentru transportul feroviar intern la toate categoriile de trenuri (Regio si InterRegio), clasa a doua, pe tot parcursul anului calendaristic. În plus, elevii orfani, elevii cu cerinte educationale speciale, precum si cei pentru care s-a stabilit o mãsurã de protectie specialã, in conditiile legii, sau tutelã beneficiazã de gratuitate pentru transportul intern feroviar, pe tot parcursul anului calendaristic. Pentru acestia se vor elibera gratuit legitimatii de cãlãtorie la toate categoriile de tren, clasa a doua, precum si abonamente lunare gratuite la toate categoriile de tren, cu numãr nelimitat de cãlãtorii pe distante panã la 300 de kilometri, clasa a doua, mentioneazã CFR Cãlãtori. Panã la incheierea protocolului cu Ministerul Educatiei Nationale privind accesul la Registrul Matricol Unic, procurarea biletelor sau a abonamentelor pentru elevi sau studenti se va putea efectua doar de la casele de bilete din statiile si agentiile de voiaj CFR, cat si de la personalul de tren.